Женщина впервые стала машинистом в грузовом движении на ЗСЖД

Первая женщина получила право работать машинистом в грузовом движении на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД). Кристина Клиновская, окончившая Тайгинское подразделение учебного центра профессиональных квалификаций, получила свидетельство о присвоении профессии «машинист электровоза», сообщила пресс-служба ЗСЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Кристине Клиновской 33 года. Последний год она работала в должности помощника машиниста в эксплуатационном депо Белово. В ближайшее время ей предстоит пройти практику в сопровождении опытного наставника и получить доступ к самостоятельной работе»,— говорится также в сообщении.

Ранее ОАО «РЖД» запустило специальную программу по подготовке женщин-помощников машинистов и машинистов. В компании подготовили «инфраструктуру и подвижной состав для возвращения женщин в эту профессию».

Александра Стрелкова