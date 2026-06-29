Nordwind Airlines объяснила оптимизацией отмену рейсов из Красноярска в Сочи
Авиакомпания Nordwind Airlines объявила о приостановке рейсов между Красноярском и Сочи с 16 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Авиакомпания вносит изменения в летнее расписание рейсов в/из Сочи в связи с оптимизацией полетной программы. Таким образом, авиакомпания временно отменяет рейсы в Сочи из Самары, Челябинска, Ульяновска, Чебоксар и Красноярска»,— прокомментировал ситуацию перевозчик в своем Telegram-канале.
Пассажирам отмененных рейсов предложено оформить полный возврат средств по месту покупки билетов.