В Кемерове руководителей стройфирмы будут судить за хищение на госконтрактах

Центральный райсуд Кемерова рассмотрит уголовное дело в отношении руководителей строительной организации по делу о хищении более 120 млн руб. Им вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также причинение имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165) и злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 201), сообщила прокуратура региона.

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По версии следствия, в 2020—2024 годах фигуранты дела заключили муниципальные контракты с мэрией Кемерова. Согласно условиям договора, они должны были построить многоквартирный дом и передать в муниципальную собственность 62 квартиры для детей-сирот. Однако представители фирмы не исполнили свои обязательства. Полученные из бюджета 107 млн руб. они похитили, считают правоохранители.

Кроме того, руководство организации заключило контракт на строительство детского сада в поселке городского типа Яшкино. По аналогичной схеме подозреваемые украли еще 16,6 млн руб., установило следствие.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых и коммерческой организации общей стоимостью более 150 млн руб. наложен арест.

Александра Стрелкова