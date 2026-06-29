Секрет умного минерала
Казанский ГАУ запатентовал метод, повышающий урожай кукурузы
Ученые Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ) запатентовали способ повышения урожайности кукурузы на зеленую массу — одной из главных кормовых культур российского животноводства. Метод позволяет получить прибавку до 28% и одновременно улучшить питательную ценность силоса, что напрямую влияет на продуктивность животноводческих хозяйств.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Казанского государственного аграрного университета. Марс Хисматуллин
Фото: ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз»
Ключевая проблема традиционного возделывания кукурузы на кормовые цели — неполное усвоение минеральных удобрений. Кислые и обедненные почвы, характерные для ряда районов Поволжья, ограничивают доступность питательных веществ даже при высоких дозах азота, фосфора и калия. Часть удобрений вымывается с осадками, не достигая корневой системы, что снижает отдачу от агрохимии и увеличивает себестоимость корма.
Решением стало включение в агротехническую схему цеолита — природного алюмосиликатного минерала с высокой ионообменной способностью. Под основную обработку почвы вносится 300 кг минерала на 1 га, под предпосевную культивацию — комплекс минеральных удобрений в дозе N150P50K200. Цеолит удерживает питательные элементы в корнеобитаемом слое и высвобождает их по мере потребности растения, снижает кислотность и улучшает структуру почвы. Вещество экологически нейтрально и не накапливается в продукции.
Норма в 300 кг/га определена по критерию окупаемости, а не только по максимуму урожая. При дозе 400 кг/га валовой сбор зеленой массы составил 44,1 т/га против 41,5 т/га при 300 кг/га, однако отдача на каждый килограмм внесенного минерала при этом снижается: при 300 кг/га килограмм цеолита приносит около 27 кг кукурузы, при 400 кг/га — около 23 кг. Прибавка сохраняется, но последняя сотня килограммов работает непропорционально дороже, поэтому именно отметка 300 кг/га вошла в формулу патента как точка оптимума.
Полевые опыты проводились с 2021 по 2023 год на базе Агробиотехнопарка в Лаишевском районе Татарстана. Контрольный вариант без удобрений дал 32,4 тонны зеленой массы с гектара, применение только минеральных удобрений — 36,4 т/га. Оптимальная схема с цеолитом обеспечила 41,5 т/га. Содержание сырого протеина в зеленой массе выросло с 6,75% до 7,65%, валовой сбор кормовых единиц — на 28%.
Экономика метода складывается из двух составляющих. Гектарная норма цеолита при средней оптовой цене около 30 тыс. руб. за тонну обойдется примерно в 9 тыс. руб.— вложение разовое, тогда как прибавка в 9 тонн зеленой массы с гектара достигается за один сезон. Себестоимость кормовой единицы при этом снижается на 1,5–2 тыс. руб. на тонну. Для хозяйств Татарстана затраты могут быть ниже рыночных: регион располагает собственным Татарско-Шатрашанским месторождением цеолита, что сокращает логистическую составляющую.
Цеолит — минерал инертный: он не вымывается и не разлагается за один сезон в отличие от обычных удобрений, поэтому однократно внесенная норма продолжает работать в почве в последующие годы. Вопрос о точной продолжительности последействия остается предметом дальнейших наблюдений — трехлетние полевые данные позволяют зафиксировать эффект, но не закрывают тему окончательно.
Опасения относительно накопления тяжелых металлов в почве при длительном применении цеолита лишены оснований: природный цеолит функционирует как сорбент и связывает токсичные элементы, а не привносит их. Используемое сырье сертифицировано по техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС 021/2011, 022/2011, 029/2012), предельно допустимые уровни свинца, мышьяка, кадмия и ртути в нем не превышены.
Авторами патента стали ассистент кафедры землеустройства и кадастров Ильдар Яхин, доцент той же кафедры Светлана Сочнева, магистрант университета Равиль Сафиоллин и профессор, доктор сельскохозяйственных наук Марс Хисматуллин. Патент зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Технология не требует специального оборудования и применима в хозяйствах любого масштаба. Разработчики рассматривают ее как открытую агрономическую рекомендацию, рассчитанную на широкое тиражирование в отрасли.
О том, как выбиралась оптимальная доза, почему метод не боится засухи и будет ли технология платной, „Ъ-Науке“ рассказал один из авторов разработки, профессор Марс Хисматуллин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Казанского государственного аграрного университета.
— Почему именно 300 кг/га, а не больше?
— Мы испытывали четыре варианта: без цеолита, 200, 300 и 400 кг на гектар — все на одном минеральном фоне N150P50K200. Урожайность росла с дозой: на чистом минеральном фоне получили 36,4 тонны зеленой массы с гектара, при 300 кг — 41,5 тонны, при 400 кг — 44,1 тонны. Но если считать отдачу на каждый вложенный килограмм цеолита, картина меняется: при 300 кг/га килограмм минерала приносит около 27 кг кукурузы, при 400 кг/га — уже около 23 кг. Последняя сотня килограммов работает заметно хуже первых. На отметке 300 кг/га мы получаем и солидную прибавку — больше 9 тонн с гектара, и максимальную отдачу на затраты. Поэтому в формулу патента вошла именно эта норма: 400 кг/га дает прибавку, но платить за нее приходится непропорционально дороже.
— Как часто нужно вносить цеолит — каждый сезон или хватает надолго?
— Цеолит — минерал инертный, он не вымывается и не разлагается за один сезон, как обычное удобрение, поэтому однократно внесенная норма продолжает работать в почве и в последующие годы. Точную продолжительность этого последействия наши трехлетние полевые данные зафиксировать позволяют, но окончательно закрыть вопрос пока не могут — это предмет дальнейших наблюдений.
— Во сколько обойдется гектарная норма и потянет ли это небольшое хозяйство?
— Главный экономический эффект — не в цене самого цеолита, а в снижении себестоимости корма: затраты на кормовую единицу падают на 1,5–2 тыс. руб. на тонну. При средней оптовой цене около 30 тыс. руб. за тонну гектарная норма в 300 кг обойдется примерно в 9 тыс. руб. Вложение разовое, прибавка — 9 тонн зеленой массы с гектара за один сезон. Для хозяйств Татарстана затраты могут быть ниже: в регионе есть собственное Татарско-Шатрашанское месторождение, и логистика выходит дешевле, чем везти сырье издалека. Для небольшого хозяйства как раз тот случай, когда вложение разовое, а отдача идет весь сезон.
— Годится ли метод для других культур — подсолнечника, люцерны?
— Технологию мы разрабатывали и проверяли строго на кукурузе на зеленую массу, патент именно о ней. Сам прием — внесение цеолита под основную обработку почвы в дополнение к минеральному фону — по своей природе к одной культуре не привязан, потенциал перенести его на другие кормовые культуры есть. Но дозы и эффект для подсолнечника или люцерны — это отдельная серия опытов: у разных культур разное потребление элементов и разная корневая система. Переносить нашу норму вслепую я бы не стал. Это направление, которым логично заняться дальше.
— Как цеолит ведет себя в засуху?
— Наши опыты шли три года подряд при разных погодных условиях, и во всех вариантах урожайность держалась выше плановой — это само по себе говорит об устойчивости метода. Что касается засухи, здесь как раз сильная сторона цеолита: он работает как губка, удерживает влагу и питательные элементы в корневой зоне и отдает их растению постепенно. По логике это должно особенно помогать в сухой год. Прямого сравнения «засушливый сезон против влажного» в наших опубликованных данных пока нет, поэтому говорю об этом как о подтвержденном свойстве минерала, а не как об отдельно верифицированном опытном результате.
— Не накопит ли цеолит со временем тяжелые металлы и не станет ли токсичным?
— Опасение понятное, но природный цеолит работает ровно наоборот: это сорбент, его как раз применяют, чтобы связывать тяжелые металлы в почве и не давать им попадать в растение. Он не источник загрязнения, а фильтр. Используемое нами сырье сертифицировано по техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС 021/2011, 022/2011, 029/2012), предельно допустимые уровни свинца, мышьяка, кадмия и ртути не превышены. Накопление загрязнителей в самом цеолите — вопрос корректный, его правильно держать под контролем мониторинга, но превращения «фильтра» в источник токсичности наша практика не показывает.
— Будете коммерциализировать технологию или отдадите в открытый доступ?
— Метод намеренно сделан простым: никакого специального оборудования он не требует, применим в хозяйствах любого масштаба. Мы заинтересованы в том, чтобы он дошел до как можно большего числа хозяйств, поэтому рассматриваем его как открытую агрономическую рекомендацию, рассчитанную на широкое тиражирование в отрасли, а не как предмет платного лицензирования.