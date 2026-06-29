Секрет умного минерала

Ученые Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ) запатентовали способ повышения урожайности кукурузы на зеленую массу — одной из главных кормовых культур российского животноводства. Метод позволяет получить прибавку до 28% и одновременно улучшить питательную ценность силоса, что напрямую влияет на продуктивность животноводческих хозяйств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Казанского государственного аграрного университета. Марс Хисматуллин

Фото: ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Казанского государственного аграрного университета. Марс Хисматуллин

Фото: ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз»

Ключевая проблема традиционного возделывания кукурузы на кормовые цели — неполное усвоение минеральных удобрений. Кислые и обедненные почвы, характерные для ряда районов Поволжья, ограничивают доступность питательных веществ даже при высоких дозах азота, фосфора и калия. Часть удобрений вымывается с осадками, не достигая корневой системы, что снижает отдачу от агрохимии и увеличивает себестоимость корма.

Решением стало включение в агротехническую схему цеолита — природного алюмосиликатного минерала с высокой ионообменной способностью. Под основную обработку почвы вносится 300 кг минерала на 1 га, под предпосевную культивацию — комплекс минеральных удобрений в дозе N150P50K200. Цеолит удерживает питательные элементы в корнеобитаемом слое и высвобождает их по мере потребности растения, снижает кислотность и улучшает структуру почвы. Вещество экологически нейтрально и не накапливается в продукции.

Норма в 300 кг/га определена по критерию окупаемости, а не только по максимуму урожая. При дозе 400 кг/га валовой сбор зеленой массы составил 44,1 т/га против 41,5 т/га при 300 кг/га, однако отдача на каждый килограмм внесенного минерала при этом снижается: при 300 кг/га килограмм цеолита приносит около 27 кг кукурузы, при 400 кг/га — около 23 кг. Прибавка сохраняется, но последняя сотня килограммов работает непропорционально дороже, поэтому именно отметка 300 кг/га вошла в формулу патента как точка оптимума.

Полевые опыты проводились с 2021 по 2023 год на базе Агробиотехнопарка в Лаишевском районе Татарстана. Контрольный вариант без удобрений дал 32,4 тонны зеленой массы с гектара, применение только минеральных удобрений — 36,4 т/га. Оптимальная схема с цеолитом обеспечила 41,5 т/га. Содержание сырого протеина в зеленой массе выросло с 6,75% до 7,65%, валовой сбор кормовых единиц — на 28%.

Экономика метода складывается из двух составляющих. Гектарная норма цеолита при средней оптовой цене около 30 тыс. руб. за тонну обойдется примерно в 9 тыс. руб.— вложение разовое, тогда как прибавка в 9 тонн зеленой массы с гектара достигается за один сезон. Себестоимость кормовой единицы при этом снижается на 1,5–2 тыс. руб. на тонну. Для хозяйств Татарстана затраты могут быть ниже рыночных: регион располагает собственным Татарско-Шатрашанским месторождением цеолита, что сокращает логистическую составляющую.

Цеолит — минерал инертный: он не вымывается и не разлагается за один сезон в отличие от обычных удобрений, поэтому однократно внесенная норма продолжает работать в почве в последующие годы. Вопрос о точной продолжительности последействия остается предметом дальнейших наблюдений — трехлетние полевые данные позволяют зафиксировать эффект, но не закрывают тему окончательно.

Опасения относительно накопления тяжелых металлов в почве при длительном применении цеолита лишены оснований: природный цеолит функционирует как сорбент и связывает токсичные элементы, а не привносит их. Используемое сырье сертифицировано по техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС 021/2011, 022/2011, 029/2012), предельно допустимые уровни свинца, мышьяка, кадмия и ртути в нем не превышены.

Авторами патента стали ассистент кафедры землеустройства и кадастров Ильдар Яхин, доцент той же кафедры Светлана Сочнева, магистрант университета Равиль Сафиоллин и профессор, доктор сельскохозяйственных наук Марс Хисматуллин. Патент зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Технология не требует специального оборудования и применима в хозяйствах любого масштаба. Разработчики рассматривают ее как открытую агрономическую рекомендацию, рассчитанную на широкое тиражирование в отрасли.

О том, как выбиралась оптимальная доза, почему метод не боится засухи и будет ли технология платной, „Ъ-Науке“ рассказал один из авторов разработки, профессор Марс Хисматуллин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Казанского государственного аграрного университета.

— Почему именно 300 кг/га, а не больше?

— Мы испытывали четыре варианта: без цеолита, 200, 300 и 400 кг на гектар — все на одном минеральном фоне N150P50K200. Урожайность росла с дозой: на чистом минеральном фоне получили 36,4 тонны зеленой массы с гектара, при 300 кг — 41,5 тонны, при 400 кг — 44,1 тонны. Но если считать отдачу на каждый вложенный килограмм цеолита, картина меняется: при 300 кг/га килограмм минерала приносит около 27 кг кукурузы, при 400 кг/га — уже около 23 кг. Последняя сотня килограммов работает заметно хуже первых. На отметке 300 кг/га мы получаем и солидную прибавку — больше 9 тонн с гектара, и максимальную отдачу на затраты. Поэтому в формулу патента вошла именно эта норма: 400 кг/га дает прибавку, но платить за нее приходится непропорционально дороже.

— Как часто нужно вносить цеолит — каждый сезон или хватает надолго?

— Цеолит — минерал инертный, он не вымывается и не разлагается за один сезон, как обычное удобрение, поэтому однократно внесенная норма продолжает работать в почве и в последующие годы. Точную продолжительность этого последействия наши трехлетние полевые данные зафиксировать позволяют, но окончательно закрыть вопрос пока не могут — это предмет дальнейших наблюдений.

— Во сколько обойдется гектарная норма и потянет ли это небольшое хозяйство?

— Главный экономический эффект — не в цене самого цеолита, а в снижении себестоимости корма: затраты на кормовую единицу падают на 1,5–2 тыс. руб. на тонну. При средней оптовой цене около 30 тыс. руб. за тонну гектарная норма в 300 кг обойдется примерно в 9 тыс. руб. Вложение разовое, прибавка — 9 тонн зеленой массы с гектара за один сезон. Для хозяйств Татарстана затраты могут быть ниже: в регионе есть собственное Татарско-Шатрашанское месторождение, и логистика выходит дешевле, чем везти сырье издалека. Для небольшого хозяйства как раз тот случай, когда вложение разовое, а отдача идет весь сезон.

— Годится ли метод для других культур — подсолнечника, люцерны?

— Технологию мы разрабатывали и проверяли строго на кукурузе на зеленую массу, патент именно о ней. Сам прием — внесение цеолита под основную обработку почвы в дополнение к минеральному фону — по своей природе к одной культуре не привязан, потенциал перенести его на другие кормовые культуры есть. Но дозы и эффект для подсолнечника или люцерны — это отдельная серия опытов: у разных культур разное потребление элементов и разная корневая система. Переносить нашу норму вслепую я бы не стал. Это направление, которым логично заняться дальше.

— Как цеолит ведет себя в засуху?

— Наши опыты шли три года подряд при разных погодных условиях, и во всех вариантах урожайность держалась выше плановой — это само по себе говорит об устойчивости метода. Что касается засухи, здесь как раз сильная сторона цеолита: он работает как губка, удерживает влагу и питательные элементы в корневой зоне и отдает их растению постепенно. По логике это должно особенно помогать в сухой год. Прямого сравнения «засушливый сезон против влажного» в наших опубликованных данных пока нет, поэтому говорю об этом как о подтвержденном свойстве минерала, а не как об отдельно верифицированном опытном результате.

— Не накопит ли цеолит со временем тяжелые металлы и не станет ли токсичным?

— Опасение понятное, но природный цеолит работает ровно наоборот: это сорбент, его как раз применяют, чтобы связывать тяжелые металлы в почве и не давать им попадать в растение. Он не источник загрязнения, а фильтр. Используемое нами сырье сертифицировано по техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС 021/2011, 022/2011, 029/2012), предельно допустимые уровни свинца, мышьяка, кадмия и ртути не превышены. Накопление загрязнителей в самом цеолите — вопрос корректный, его правильно держать под контролем мониторинга, но превращения «фильтра» в источник токсичности наша практика не показывает.

— Будете коммерциализировать технологию или отдадите в открытый доступ?

— Метод намеренно сделан простым: никакого специального оборудования он не требует, применим в хозяйствах любого масштаба. Мы заинтересованы в том, чтобы он дошел до как можно большего числа хозяйств, поэтому рассматриваем его как открытую агрономическую рекомендацию, рассчитанную на широкое тиражирование в отрасли, а не как предмет платного лицензирования.

Татьяна Чернова