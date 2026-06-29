На месте ресторана «Харбин» в центре Екатеринбурга построят офисник

Историко-культурная экспертиза дала разрешение на возведение торгово-офисного здания с подземной автостоянкой в центре Екатеринбурга вместо ресторана «Харбин». Как указано на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия, экспертиза проводилась из-за того, что в квартале находятся памятники архитектуры, включая Дом Рязанова, который тоже ждет реконструкция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Харбин" у цирка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ресторан "Харбин" у цирка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заказчиком экспертизы выступило архитектурно-реставрационное объединение «Ордер». Согласно документации, на участке по улице Куйбышева, 38 появится объект переменной этажности: три уровня со стороны улицы и четыре — с берега реки Исеть.

«Здание поделено на три блока. Этажность для каждого блока определена индивидуально. Блоки №1 и №2 – трехэтажные, непосредственно примыкают друг к другу. Блок №3 – четырехэтажный, образует самостоятельный объем. Все блоки объединены общим стилобатом с подземной автостоянкой»,— говорится в документации.

На соседнем участке по адресу ул. Куйбышева, 38, где находилась гостиница «Дели», также предполагается строительство — проект был разработан ООО «Проектное бюро Р1». Как ранее сообщал «Ъ-Урал», застройкой участка, где находится ресторан «Харбин», планировала заняться компания «Куйбышева, 38», на месте «Дели» — УГМК.

Мария Игнатова