Китай расширил санкции в отношении Японии
Министерство торговли Китая расширило санкции в отношении компаний из Японии. Оно запретило китайским экспортерам, как работающим в самом Китае, так и за его пределами, поставлять продукцию двойного назначения 20 структурам в Японии, включая исследовательские институты и компании. Руководство Китая ожидает, что эти меры должны укрепить национальную безопасность, а также ограничить возможности милитаризации Японии.
В списке оказались Национальный институт оборонных исследований, а также исследовательские институты наземных, морских и воздушных систем. В числе компаний под санкциями оказались несколько подразделений Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy Industries, а также компании Nikko, Kowa Kogyo, KGM, Nippi, Fortunio и Aoki Seimitsu Kogyo. Распоряжение вступает в силу немедленно и обязывает китайские компании остановить уже начатые поставки.
Кроме того, еще 20 японских компаний внесены в список усиленного экспортного контроля. Для поставок им китайские экспортеры должны будут получать специальные разрешения, составлять отчеты с оценкой рисков и предоставлять в письменном виде гарантии того, что поставляемая продукция не будет использоваться в военных целях.
Первый раунд санкций со стороны Китая был в феврале этого года, когда в списки ограничений попали 40 японских исследовательских институтов и компаний. Санкции вводились на фоне напряженности в отношениях двух стран, вызванной позицией Японии по Тайваню.
Отношения между Китаем и Японией обострились до того, как Китай ввел первые санкции в феврале. Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ноябре прошлого года о том, что кризис вокруг Тайваня является «экзистенциальной угрозой» для Японии, которая позволяет Токио использовать право на коллективную самооборону, вызвало гневную реакцию Пекина. Китай расценил эти высказывания как прямое вмешательство во внутренние дела и после этого Пекин организовал кампанию давления на Токио, включающую отмену авиарейсов в Японию, отправку военных кораблей, приостановку импорта морепродуктов и возвращение китайских панд из токийского зоопарка. Японские власти, в свою очередь, заявили, что готовы идти до конца, чтобы защитить то, что они считают своей линией фронта, и анонсировали планы размещения зенитных ракет на острове Йонагуни, расположенном недалеко от Тайваня. Китай также считает, что Япония угрожает безопасности страны и пытается исказить факты.