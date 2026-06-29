X5 остановила закупки Raffaello и Kinder из-за неоправданно завышенных цен

X5 Group (владеет сетью магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») прекратила закупки продукции «Ферреро Руссия», сообщила пресс-служба ритейлера. Решение принято из-за неоправданного завышения цен на товары производителя.

«Ферреро Руссия» — российское подразделение итальянской кондитерской компании Ferrero Group. Занимается производством Kinder, Raffaello, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Bueno.

Как отметили в X5, ранее закупленной продукции хватит чуть более чем на месяц. По данным ритейлера, предлагаемые «Ферреро Руссия» коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары в розницу. Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность X5, пояснили в компании.

«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции "Ферреро Руссия"»,— рассказали в пресс-службе X5 (цитата по ТАСС).

Ритейлер, указали его представители, неоднократно предлагал «Ферреро Руссия» конструктивные решения, но партнер не был готов к пересмотру условий. X5 при этом остается открытой к диалогу и возобновлению сотрудничества, заверили в компании.

В июле 2025 года X5 Group по той же причине приостанавливала отгрузки продукции Mars, включая батончики Snickers и Twix, в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». К сентябрю стороны возобновили сотрудничество.