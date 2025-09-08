Х5 восстановила закупку Snickers и Twix для «Пятерочки» и «Перекрестка»

X5 Group возобновила закупки кондитерской продукции Mars для магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», сообщили в пресс-службе компании ТАСС. После длительных переговоров стороны согласовали условия для долгосрочного сотрудничества.

В июле X5 Group приостановила отгрузки продукции Mars, включая батончики Snickers и Twix, из-за несоответствия предложенных условий принципам справедливого ценообразования. Стороны нашли компромисс, что позволило восстановить поставки.

В компании отметили, что достигнутые договоренности обеспечат взаимовыгодное партнерство и создадут основу для дальнейшего сотрудничества.