Сергей Филипенко официально назначен прокурором Воронежской области

Прокурором Воронежской области на пять лет назначен Сергей Филипенко. Соответствующий указ президента Владимира Путина появился на официальном портале правовых актов РФ. С октября 2016 года господин Филипенко занимал должность прокурора Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Воронежской области Сергей Филипенко

Фото: прокуратура Саратовской области Прокурор Воронежской области Сергей Филипенко

Фото: прокуратура Саратовской области

В мае пост руководителя воронежского ведомства освободил Валерий Войнов, который возглавлял его с конца ноября 2025-го. Источники «Ъ» предполагали, что его дальнейшая карьера может быть связана с администрацией президента.

Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. В 1998-м окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры — с 1997 года. В разное время занимал должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области, старшего прокурора, начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Костромской области, помощника прокурора Свердловской области по особым поручениям, начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. С июля 2009 года трудился на посту заместителя прокурора Свердловской области, с декабря 2011-го — начальник управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. В октябре 2016 года назначен прокурором Саратовской области, где работал до последнего времени.

В середине июня стало известно, что старший помощник господина Филипенко назначен заместителем прокурора Воронежской области.

Совет Федерации на заседании 16 июня поддержал кандидатуру Сергея Филипенко для назначения на пост прокурора Воронежской области и направил ее на согласование президенту. В ходе обсуждения будущий глава надзорного ведомства ответил на вопросы сенаторов: большинство из них ограничились словами поддержки, однако некоторые парламентарии поинтересовались его планами и итогами работы на предыдущей должности. Сам господин Филипенко сообщил, что уже изучил информацию о состоянии преступности и социально-экономической обстановке в регионе, и заявил о намерении сосредоточиться на противодействии коррупции и контроле за исполнением бюджетного законодательства.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Это настоящий прокурор».

Кабира Гасанова