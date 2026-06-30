Сегодня исполняется 53 года генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Кондрашов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет статс-секретарь—заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва:

— Уважаемый Андрей Олегович! Примите искренние поздравления с днем рождения! Ваш профессионализм, ответственность и преданность делу служат залогом успешной работы ТАСС как одного из ведущих информационных агентств России. Благодарю Вас за плодотворное сотрудничество с государственным фондом «Защитники Отечества», направленное на поддержку ветеранов специальной военной операции и их близких. Совместные проекты рассказывают о мужестве героев, достижениях и вкладе в развитие страны, а также обеспечивают своевременное информирование участников СВО и членов их семей о возможностях получения необходимой помощи от государства. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»