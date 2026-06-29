В Иркутске пытались продать топливо по 250 рублей за литр

В Иркутске сотрудники полиции за сутки выявили четыре факта нелегальной перепродажи топлива по завышенным ценам. В отношении нарушителей составлены административные протоколы о привлечении к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения), сообщило главное управление МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в одном из случаев торговля велась рядом с территорией АЗС, еще в трех — через интернет. Так, местный житель разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже топлива по цене 250 руб. за литр. Также полицейские обнаружили десятки канистр, подготовленных перекупщиком для заправки на станциях по ул. Байкальской.

С 28 июня на территории Иркутской области действует режим ЧС из-за ситуации с топливом. На АЗС сети «Роснефть» были введены ограничения на отпуск топлива физическим лицам до 50 л в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.

Александра Стрелкова