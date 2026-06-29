В Иркутске пытались продать топливо по 250 рублей за литр
В Иркутске сотрудники полиции за сутки выявили четыре факта нелегальной перепродажи топлива по завышенным ценам. В отношении нарушителей составлены административные протоколы о привлечении к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения), сообщило главное управление МВД по региону.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По данным ведомства, в одном из случаев торговля велась рядом с территорией АЗС, еще в трех — через интернет. Так, местный житель разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже топлива по цене 250 руб. за литр. Также полицейские обнаружили десятки канистр, подготовленных перекупщиком для заправки на станциях по ул. Байкальской.
С 28 июня на территории Иркутской области действует режим ЧС из-за ситуации с топливом. На АЗС сети «Роснефть» были введены ограничения на отпуск топлива физическим лицам до 50 л в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.