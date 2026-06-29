Банки рассказали о рисках реформы «Почты России» для клиентов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму заключение, в котором предупредил о росте расходов кредитных организаций из-за законопроекта о поддержке «Почты России». По данным «Известий», принятая в первом чтении инициатива предусматривает создание платной системы цифровых почтовых ящиков для юридически значимой переписки, что может обернуться увеличением тарифов для клиентов банков.

Реформа предполагает обязательное использование новой платформы бизнесом для отправки официальных уведомлений, что может увеличить затраты банков в два раза. По оценкам НСФР, дополнительные расходы для каждой крупной кредитной организации достигнут около 200 млн руб. ежегодно. Эксперты отмечают, что эти издержки финансовые учреждения могут переложить на клиентов через повышение комиссий за услуги, включая расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и банковские гарантии.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова заявила, что нововведения также коснутся компаний из области логистики, ритейла и страхования. В свою очередь, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин отметил, что бизнес, вероятно, сначала попытается оптимизировать внутренние процессы для снижения расходов.

Законопроект о реформе «Почты России» относится к программе финансового оздоровления предприятия. Снижение выручки, в частности, связано с конкуренцией маркетплейсов и переходом госструктур на электронный документооборот. На прошлой неделе «Ъ» выяснил, что «Почте России» могут выделить деньги для покрытия половины суммы долга. По итогам 2025 года показатель по МСФО достиг 126,5 млрд руб.