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Общепит блюдет магазины

Rostic’s начала поставлять свои блюда в сеть «Магнит»

Сети быстрого питания, столкнувшиеся с падением продаж и ростом издержек, начали активнее выходить на рынок продуктового ритейла. Так, поставлять свою продукцию в магазины «Магнит» (MOEX: MGNT) начнет сеть Rostic’s. Несмотря на то что сегмент готовой еды продолжает конкурировать с ресторанным бизнесом, это взаимовыгодное партнерство, считают эксперты. Для розницы это возможность расширить ассортимент без лишних затрат в условиях дефицита производителей, для участников рынка общепита — открыть новый канал продаж.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Блюда сети ресторанов быстрого питания Rostic’s появились на полках магазинов розничной сети «Магнит», сообщили “Ъ” в компаниях. По итогам тестового периода ритейлер проанализирует продажи и покупательский спрос, что станет основой для решения о масштабировании проекта, отмечают в «Магните».

Сеть ресторанов Rostic’s развивает компания «Юнирест» (ранее «Ям Ресторантс Раша»). До 2022 года принадлежала американской Yum! Brands. Холдинг ушел с российского рынка после начала военного конфликта между Россией и Украиной, продав бизнес франчайзи сети — ООО «Смарт сервис» из Ижевска. Сейчас у компании более 1,3 тыс. заведений по всей России. Выручка «Юниреста» в 2025 году выросла на 18,8% год к году, до 30,8 млрд руб., чистая прибыль упала на 27,5%, до 4,1 млрд руб.

«Магнит» основан Сергеем Галицким, который в 2018 году продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сеть насчитывает около 32 тыс. магазинов в России. По собственным данным, выручка компании в 2025 году увеличилась на 13% год к году, до 3,05 трлн руб.

Сейчас выход ресторанов быстрого питания в продуктовый ритейл стал более массовой тенденцией. Так, продукция Rostic’s продается в супермаркетах «Перекресток» (входит в Х5). В конце 2025 года свои замороженные блюда в продуктовых магазинах стала продавать сеть Burger King.

Такое партнерство выгодно как для самих продуктовых сетей, так и для ресторанов, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее мнению, это связано с продолжающимся ростом популярности категории готовой еды. Так, по данным NTech, в 2025 году продажи готовой еды выросли на 12% в натуральном выражении и на 27% — в денежном.

По итогам текущего года в Infoline ожидают роста оборота сегмента готовой еды почти на 18%, до 1,32 трлн руб.

Это значительно выше рынка продуктов питания в целом, который вырос на 1,9% в натуральном выражении и на 13,6% — в денежном.

Для продуктовых ритейлеров партнерство с ресторанами — возможность расширения ассортимента без дополнительного усиления своих производственных мощностей, отмечает госпожа Сумишевская. Это особенно актуально в условиях, когда основным сдерживающим фактором развития этой категории стал дефицит поставщиков и производственных мощностей, заключает она.

Сейчас такое расширение каналов продаж стало необходимым для ресторанов быстрого питания, где даже крупнейшие участники рынка сталкиваются с падением посетителей и ростом операционных расходов.

Дополнительное давление на трафик оказывает и продолжающееся усиление конкуренции с ритейлом из-за активного развития категории готовой еды, считает руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Людмила Ракова.

International Restaurant Brands получил долю во владельце бренда Rostic’s

Это уже отразилось на финансовых показателях лидеров рынка. В 2025 году, по подсчетам “Ъ” на основе данных бухгалтерской отчетности компаний, чистая прибыль ООО «Юнирест» (управляет брендом Rostic’s) в 2025 году сократилась на 27,5%, до 4,1 млрд руб., у ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка») показатель снизился на 15,1%, до 14,4 млрд руб., против роста на 19,7% годом ранее. ООО «Бургер Рус» (сеть Burger King) отчиталось о падении чистой прибыли на 61%, до 637,6 млн руб., за 2025 год.

Но запуск продаж продукции в продуктовых сетях может и негативно отразиться на ресторанном бизнесе, считает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный. Это связано с долгими сроками хранения, другой себестоимостью, размером порции и требованиями ритейлеров к продукции, поясняет господин Рогозный.

Алина Мигачёва, Дарья Андрианова

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