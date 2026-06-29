Общепит блюдет магазины

Сети быстрого питания, столкнувшиеся с падением продаж и ростом издержек, начали активнее выходить на рынок продуктового ритейла. Так, поставлять свою продукцию в магазины «Магнит» (MOEX: MGNT) начнет сеть Rostic’s. Несмотря на то что сегмент готовой еды продолжает конкурировать с ресторанным бизнесом, это взаимовыгодное партнерство, считают эксперты. Для розницы это возможность расширить ассортимент без лишних затрат в условиях дефицита производителей, для участников рынка общепита — открыть новый канал продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Блюда сети ресторанов быстрого питания Rostic’s появились на полках магазинов розничной сети «Магнит», сообщили “Ъ” в компаниях. По итогам тестового периода ритейлер проанализирует продажи и покупательский спрос, что станет основой для решения о масштабировании проекта, отмечают в «Магните».

Сеть ресторанов Rostic’s развивает компания «Юнирест» (ранее «Ям Ресторантс Раша»). До 2022 года принадлежала американской Yum! Brands. Холдинг ушел с российского рынка после начала военного конфликта между Россией и Украиной, продав бизнес франчайзи сети — ООО «Смарт сервис» из Ижевска. Сейчас у компании более 1,3 тыс. заведений по всей России. Выручка «Юниреста» в 2025 году выросла на 18,8% год к году, до 30,8 млрд руб., чистая прибыль упала на 27,5%, до 4,1 млрд руб.

«Магнит» основан Сергеем Галицким, который в 2018 году продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сеть насчитывает около 32 тыс. магазинов в России. По собственным данным, выручка компании в 2025 году увеличилась на 13% год к году, до 3,05 трлн руб.

Сейчас выход ресторанов быстрого питания в продуктовый ритейл стал более массовой тенденцией. Так, продукция Rostic’s продается в супермаркетах «Перекресток» (входит в Х5). В конце 2025 года свои замороженные блюда в продуктовых магазинах стала продавать сеть Burger King.

Такое партнерство выгодно как для самих продуктовых сетей, так и для ресторанов, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее мнению, это связано с продолжающимся ростом популярности категории готовой еды. Так, по данным NTech, в 2025 году продажи готовой еды выросли на 12% в натуральном выражении и на 27% — в денежном.

По итогам текущего года в Infoline ожидают роста оборота сегмента готовой еды почти на 18%, до 1,32 трлн руб.

Это значительно выше рынка продуктов питания в целом, который вырос на 1,9% в натуральном выражении и на 13,6% — в денежном.

Для продуктовых ритейлеров партнерство с ресторанами — возможность расширения ассортимента без дополнительного усиления своих производственных мощностей, отмечает госпожа Сумишевская. Это особенно актуально в условиях, когда основным сдерживающим фактором развития этой категории стал дефицит поставщиков и производственных мощностей, заключает она.

Сейчас такое расширение каналов продаж стало необходимым для ресторанов быстрого питания, где даже крупнейшие участники рынка сталкиваются с падением посетителей и ростом операционных расходов.

Дополнительное давление на трафик оказывает и продолжающееся усиление конкуренции с ритейлом из-за активного развития категории готовой еды, считает руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Людмила Ракова.

Это уже отразилось на финансовых показателях лидеров рынка. В 2025 году, по подсчетам “Ъ” на основе данных бухгалтерской отчетности компаний, чистая прибыль ООО «Юнирест» (управляет брендом Rostic’s) в 2025 году сократилась на 27,5%, до 4,1 млрд руб., у ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка») показатель снизился на 15,1%, до 14,4 млрд руб., против роста на 19,7% годом ранее. ООО «Бургер Рус» (сеть Burger King) отчиталось о падении чистой прибыли на 61%, до 637,6 млн руб., за 2025 год.

Но запуск продаж продукции в продуктовых сетях может и негативно отразиться на ресторанном бизнесе, считает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный. Это связано с долгими сроками хранения, другой себестоимостью, размером порции и требованиями ритейлеров к продукции, поясняет господин Рогозный.

Алина Мигачёва, Дарья Андрианова