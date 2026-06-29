Задержаны семь человек по делу об убийстве студента в Омске

В Омске на заброшенной территории рядом с Сыропятским трактом сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело студента с признаками насильственной смерти. Юноша пропал на прошлой неделе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным полиции, 21 июня поступило сообщение о том, что студент одного из местных вузов ушел из дома и не вернулся. Предварительно установлено, что на омича напала группа из семи человек в возрасте 22-24 лет, которые были с ним знакомы.

По данным следствия, злоумышленники готовились к убийству. Они заранее купили скотч, пакеты и перчатки, а также обеспечили себе алиби. Всех семерых подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Александра Стрелкова