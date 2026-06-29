Большинство крупных производителей спиртного в России отметили падение спроса

В мае у семи из десяти крупнейших российских производителей крепких спиртных напитков сократились продажи. Падение составило от 1,2 до 22% в зависимости от предприятия, следует из имеющихся у «Ъ» данных участников алкогольного рынка.

Самое выраженное снижение спроса отмечается у «Башспирта» — в прошлом месяце реализация его продукции снизилась на 22%, до 307,33 тыс. дал. У Алкогольной сибирской группы (АСГ) — на 13,7%, до 785,13 тыс. дал, у Stellar Group — на 11,1%, до 336,19 тыс. дал.

Рост реализации крепкого спиртного отмечен только у «Татспиртпрома» — на 17,3% год к году, до 1,18 млн дал, у группы Ladoga — на 5,9%, до 571,6 тыс. дал, у Novabev Group — на 1,2%, до 1,13 млн дал.

Всего в мае было продано около 10,49 млн дал спиртных напитков, что на 3,2% меньше год к году. В АСГ не ожидают дальнейшего обвала рынка алкоголя и прогнозируют сохранение продаж на уровне 2025 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Сухой май».