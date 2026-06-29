Все сибирские группы кандидатов ЕР в Госдуму возглавили губернаторы

Структура сибирских региональных групп партсписка кандидатов «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму РФ претерпела незначительные изменения по сравнению с кампанией 2021 года. Это следует из решения съезда партии, состоявшегося в Москве 28 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе предыдущих выборов в одну региональную группу вошли кандидаты ЕР в Томской и Кемеровской областях. На этот раз каждый из этих регионов представлен отдельной группой. Группу №4 в Кузбассе возглавил губернатор Илья Середюк, №5 в Томской области — его коллега Владимир Мазур.

На первых строчках в остальных сибирских региональных группах также находятся главы субъектов федерации. В их числе Игорь Кобзев (№2, Иркутская область), красноярский губернатор Михаил Котюков (№3; Красноярский край, республики Хакасия и Тыва), глава Алтайского края Виктор Томенко (№6, Алтайский край и Республика Алтай), а также новосибирский губернатор Андрей Травников (№7, Новосибирская и Омская области).

В числе кандидатов есть и глава Омской области Виталий Хоценко. Он занял вторую строчку в группе №7.

Таким образом, среди кандидатов в депутаты Госдумы из числа сибирских губернаторов-единороссов нет только главы Республики Тыва Владислава Ховалыга и главы Республики Алтай Андрея Турчака. Напомним, что господин Ховалыг вновь будет участвовать в выборах главы Тувы.

Валерий Лавский