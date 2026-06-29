Аэропорт Домодедово начал работать по согласованию

В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Теперь авиагавани необходимо согласовывать полеты с «соответствующими органами», сообщила пресс-служба Росавиации.

Дважды за ночь на работу по согласованию переходил аэропорт Внуково. Последние введенные ограничения действуют уже почти пять часов. Как правило, подобные меры принимают, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.

С 20:00 28 июня до 7:00 29 июня над Россией уничтожены 209 беспилотников. Помимо Московской области, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.