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В очереди на Крымском мосту скопилось более 1,2 тыс. машин

В очереди на пункты досмотра на Крымском мосту скопилось 1,28 тыс. машин, сообщили в профильном инфоцентре. Из них со стороны Тамани стоят 630 автомобилей, на въезде со стороны Керчи — 650. В обоих направлениях время ожидания превышает два часа, предупредили в инфоцентре.

Сегодня ночью движение по Крымскому мосту снова перекрывали. Ограничения продлились пять часов. Минобороны РФ сообщало, что над Крымом сбили беспилотники, но их число не уточнялось.

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