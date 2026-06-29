В очереди на Крымском мосту скопилось более 1,2 тыс. машин

В очереди на пункты досмотра на Крымском мосту скопилось 1,28 тыс. машин, сообщили в профильном инфоцентре. Из них со стороны Тамани стоят 630 автомобилей, на въезде со стороны Керчи — 650. В обоих направлениях время ожидания превышает два часа, предупредили в инфоцентре.

Сегодня ночью движение по Крымскому мосту снова перекрывали. Ограничения продлились пять часов. Минобороны РФ сообщало, что над Крымом сбили беспилотники, но их число не уточнялось.