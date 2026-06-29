Большинство новосибирских детей из «Артека» остались отдыхать на юге

Большинство детей из Новосибирской области, находившихся в лагере «Артек» в момент его закрытия, остались отдыхать на российском юге. Об этом сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Мы вывезли совместно с министерством образования всех детей. У нас там находилось 34 ребенка. 29 на сегодняшний день разместили в других лагерях в той зоне. Остальные ребята по желанию родителей возвращаются домой»,— рассказала министр на оперативном совещании 29 июня.

Как писал «Ъ», 22 июня власти Республики Крым остановили работу всех видов организованного детского отдыха на фоне усилившихся атак ВСУ и дефицита бензина. Тогда было объявлено, что часть детей перенаправят в Анапу (Краснодарский край), а остальные вернутся домой.

Валерий Лавский