Кандидат в премьеры Британии Бёрнем пообещает расширить права регионов
Единственный на данный момент кандидат на должность премьер-министра Великобритании Энди Бёрнем пообещает провести масштабное расширение прав и полномочий регионов в Англии во время выступления 29 июня. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, бывший мэр Большого Манчестера намерен представить подробный план восстановления экономики страны. Господин Бёрнем предлагает передать регионам ключевые полномочия по принятию решений, реформировать систему государственных закупок для поддержки британских предприятий, а также создать специальную структуру «Даунинг-стрит, 10 Север» для контроля над повышением уровня жизни вне Лондона.
Особое внимание в программе уделено борьбе с безработицей среди молодежи и развитию системы производственных практик вместо ориентации на высшее образование.
Ранее, 22 июня, действующий премьер-министр Кир Стармер из-за давления внутри партии объявил, что покинет свой пост. Выборы нового лидера правящей Лейбористской партии должны пройти в июле. Поскольку Уэс Стритинг и другие возможные кандидаты отказались от борьбы и поддержали Бёрнема, тот остался единственным претендентом на пост и может возглавить правительство уже к 17 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Король Севера идет на Лондон».
В своей политической программе Энди Бёрнем выступает за большую децентрализацию власти и намерен перенести часть деятельности премьер-министра из Лондона в Манчестер. Это рассматривается как радикальная попытка вывести власть за пределы Вестминстера, учитывая, что он занимал пост мэра Большого Манчестера с 2017 по 2026 год и известен как «король Севера».
Его предшественник, Кир Стармер, сталкивался с давлением внутри партии из-за ряда кризисов, включая провал лейбористов на муниципальных выборах и низкий уровень одобрения избирателей. Стармер стал шестым премьер-министром за последние десять лет, который не доработал до конца своего срока, что совпало с годовщиной референдума о выходе Великобритании из ЕС и продолжающимся кризисом власти. Эта череда отставок началась после «Брексита», который, по оценкам экономистов, негативно сказался на ВВП, инвестициях, занятости и производительности труда Великобритании.