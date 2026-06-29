Экс-главе антикоррупционного управления новосибирского ГУ МВД присудили 12 лет

Центральный райсуд Новосибирска сегодня вынес приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) главного управления МВД по Новосибирской области Владимиру Вялкову. За получение крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему полицейскому назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 138,5 млн руб. с конфискацией суммы взятки почти 70 млн руб., передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда. Кроме того, обвиняемого лишили звания полковника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Вялков

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Владимир Вялков

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Владимиру Вялкову, который находится под стражей с апреля 2024 года, вменяются в вину два эпизода взяток. Согласно версии следствия, полковник во время службы в органах оказывал покровительство производителям нелегального спиртного, а бутлегеры платили ему взятки. Общий размер подношений составил около 70 млн руб. Бывший полицейский вину отрицает.

Как писал «Ъ-Сибирь», год назад суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества Владимира Вялкова, его родных и доверенных лиц, приобретенного, по данным ведомства, на неподтвержденные доходы. Государству отошли 17 объектов недвижимости и автопарк из дюжины машин, среди которых Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Evoque и BMW X6. Общая сумма конфискованных активов составила около 150 млн руб.

Константин Воронов