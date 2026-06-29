Снабжение ГСМ новосибирского АПК переведено в ручной режим
Проблемы с ГСМ в сельскохозяйственной отрасли в Новосибирской области возникают только «в отдельных случаях». О ситуации в АПК вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов рассказал на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 29 июня.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Перебоев с поставкой топлива на кормозаготовки нет. Отдельные случаи, возникающие у малых предприятий в работе с трейдерами, мы отрабатываем оперативно и разрешаем через прямое взаимодействие с “Газпромнефтью”»,— отметил он.
Господин Травников в ходе совещания обратился к главам округов и районов с вопросом о том, поступают ли сигналы от сельхозпроизводителей о нехватке ГСМ. Никто из глав таких примеров не привел.
«Мы с подобными ситуациями сталкивались и в предыдущие годы в период ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, когда поставки были сокращены. Научились работать в ручном режиме, в таком режиме и продолжаем»,— заявил губернатор.