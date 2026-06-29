В челябинском аэропорту задерживаются пять рейсов

В международном аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова зафиксированы отклонения от расписания при выполнении пяти авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, корректировка графика коснулась вылетов в Сочи и Минск и прибытий из этих городов в Челябинск.

Наиболее длительные задержки отмечаются на сочинском направлении у авиакомпаний Nordwind Airlines и «Икар». Рейс на вылет перенесен с 6:35 на 15:20 по местному времени. Прибытие встречного борта из Сочи ожидается в 14:15 вместо запланированных 5:35.

Кроме того, с задержкой в Челябинск прибудет рейс Red Wings из Минска — время прилета сдвинуто с 10:45 на 12:00.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, сбои в графике полетов в Сочи связаны с временными ограничениями на работу южных аэропортов РФ, вводимыми Росавиацией по соображениям безопасности. Накануне ведомство уже сообщало о приостановке приема и отправки судов в сочинском авиаузле, что привело к веерным задержкам в региональных аэропортах.

Евгений Рыженьков