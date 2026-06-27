Челябинские рейсы в Сочи задержали из-за ограничений на юге России

В челябинском аэропорту им. Курчатова сегодня, 27 июня, задерживаются четыре рейса сочинского направления — по два на прилет и на вылет. Информация отражена на онлайн-табло воздушной гавани.

Причиной сбоя стали временные ограничения в работе аэропорта Сочи, введенные Росавиацией. Ограничения действовали в ночное время, но утром их продлили.

Самая существенная задержка наблюдается у авиакомпании «Победа». Самолет из Сочи должен был прибыть в Челябинск в 05:20, но расчетное время прилета сдвинуто на 14:05.

Соответственно, вылет в обратном направлении задержан почти на девять часов — с 05:50 на 14:40. Рейс «России» ожидается в Челябинске в 15:30 вместо 14:45, а вылет в пункт назначения перенесен с 15:45 на 16:30.

Евгений Рыженьков