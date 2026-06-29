Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, сообщает БЕЛТА. Встреча прошла в пекинской государственной резиденции «Дяоюйтай», отмечает китайский телеканал CCTV. Что обсуждали политики, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Визит в Китай стал первым в маршруте господина Лукашенко по странам Восточной и Юго-Восточной Азии, добавляет белорусское агентство. По информации Telegram-канала «Пул Первого», белорусский президент посетит три страны, где проведет переговоры на высшем уровне и обсудит «масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах». О каких именно странах идет речь, не уточняется.