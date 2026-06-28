Лукашенко отправился в турне по Азии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию. Как ожидается, белорусский президент посетит три страны. Об этом сообщил близкий к пресс-службе господина Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По сведениям Telegram-канала, президент Лукашенко проведет переговоры на высшем уровне и обсудит «масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах». Длина маршрута составит «десятки тысяч километров». Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа, сообщает «Пул первого». Сотрудничество с азиатскими государствами входит в число внешнеполитических приоритетов Белоруссии и формирует основу ее многовекторной политики, подчеркивается в публикации.

В конце марта этого года Александр Лукашенко посетил с визитом Северную Корею. Он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и подписал договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Белорусский президент также вручил руководителю КНДР автомат белорусского производства.