Лукашенко отправился в турне по Азии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию. Как ожидается, белорусский президент посетит три страны. Об этом сообщил близкий к пресс-службе господина Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По сведениям Telegram-канала, президент Лукашенко проведет переговоры на высшем уровне и обсудит «масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах». Длина маршрута составит «десятки тысяч километров». Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа, сообщает «Пул первого». Сотрудничество с азиатскими государствами входит в число внешнеполитических приоритетов Белоруссии и формирует основу ее многовекторной политики, подчеркивается в публикации.
В конце марта этого года Александр Лукашенко посетил с визитом Северную Корею. Он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и подписал договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Белорусский президент также вручил руководителю КНДР автомат белорусского производства.
Визит Александра Лукашенко в Восточную и Юго-Восточную Азию является продолжением его активной внешней политики, направленной на расширение контактов за пределы традиционных союзников. Ранее, помимо Северной Кореи, Президент Белоруссии совершал визиты в Китай, где заявлял о намерении перенять опыт государственного устройства и выступал за интенсивное развитие экономических связей. В частности, он подчеркивал, что сила Китая является залогом процветания Белоруссии.
Лукашенко также посещал Оман, где обсуждались вопросы сотрудничества, включая создание туристического кластера и строительство целлюлозно-картонного комбината. Эти поездки подчеркивают стремление Белоруссии к многовекторной политике, в рамках которой азиатские государства рассматриваются как ключевой приоритет, способствующий диверсификации экономических и политических связей на фоне "нестабильной мировой обстановки" и перехода к "справедливой многополярной системе", как заявлял господин Лукашенко на заседании ШОС. В Белоруссии заявляли о стремлении к усилению обороны на фоне милитаризации Запада, а Китай признается вторым по значимости партнером после Российской Федерации.