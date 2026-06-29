Президент Южной Кореи поручил расследовать причины провала сборной на ЧМ
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поручил Министерству культуры, спорта и туризма разобраться в обстоятельствах провального выступления национальной сборной на проходящем в Северной Америке чемпионате мира по футболу.
«Я как бывший почетный директор профессиональной футбольной команды и эмоциональный болельщик сборной чувствую не просто растерянность, а полное недоумение от этого неожиданного результата… Провал с невыходом сборной в плей-офф чемпионата мира принес большое разочарование гражданам, и является, по всей видимости, следствием ошибок в управлении и кадровой политике»,— обосновал решение глава государства в соцсети Х. Он обвинил руководителей футбола страны в своячестве и некомпетентности.
Главный тренер, в прошлом игрок сборной, Хон Мюн Бо уже на следующий день после вылета, 28 июня, подал в отставку. Он был назначен в июле 2024 года, контракт предполагал и участие в Кубке Азии в январе—феврале 2027 года. Хон Мюн Бо ранее уже возглавлял сборную на ЧМ-2014, и команда также не смогла пробиться в play-off.
Агентство «Рёнхап» отмечает, что назначение Хон Мюн Бо изначально сопровождалось громким скандалом. Летом 2024 года руководство Корейской футбольной ассоциации (KFA) подверглось жесткой критике за непрозрачность кадровых решений: чиновники отказались от нескольких квалифицированных иностранных кандидатов, отдав предпочтение Хону после «короткой беседы».
Из-за этого руководство ассоциации даже вызывали на допросы в парламент страны, а Министерство культуры, спорта и туризма по итогам масштабной проверки потребовало применить дисциплинарные меры к президенту KFA Чон Мон Гю и другим топ-менеджерам.
На Чемпионате мира Южная Корея заняла третье место в группе А, набрав три очка благодаря одной победе и двум поражениям. Команда надеялась пробиться в 1/16 финала в качестве одной из восьми лучших команд, но потеряла шансы на это в заключительный день группового этапа.
Неудовлетворительное выступление национальной сборной Южной Кореи по футболу произошло на фоне политического кризиса в стране. В декабре 2024 года президент Юн Сок Ёль, предшественник нынешнего президента Ли Чжэ Мёна, ввел военное положение, что привело к массовым увольнениям в администрации, снижению его рейтинга до рекордно низких 13% и попытке импичмента. Впоследствии, в апреле 2025 года, Конституционный суд страны утвердил импичмент Юн Сок Ёлю, признав его действия незаконными и открыв путь к уголовному расследованию.
Скандал с назначением главного тренера Хон Мюн Бо, который сопровождался обвинениями Корейской футбольной ассоциации (KFA) в непрозрачности кадровых решений, является частью более широкой картины политических потрясений в Южной Корее. Это усиливает критику в адрес руководства страны и футбольных властей, как это было ранее, например, в 2002 году, когда на чемпионате мира в Японии и Корее судейские решения привели к скандалу и беспорядкам в Москве после поражения сборной России от Японии.