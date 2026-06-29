Президент Южной Кореи поручил расследовать причины провала сборной на ЧМ

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поручил Министерству культуры, спорта и туризма разобраться в обстоятельствах провального выступления национальной сборной на проходящем в Северной Америке чемпионате мира по футболу.

«Я как бывший почетный директор профессиональной футбольной команды и эмоциональный болельщик сборной чувствую не просто растерянность, а полное недоумение от этого неожиданного результата… Провал с невыходом сборной в плей-офф чемпионата мира принес большое разочарование гражданам, и является, по всей видимости, следствием ошибок в управлении и кадровой политике»,— обосновал решение глава государства в соцсети Х. Он обвинил руководителей футбола страны в своячестве и некомпетентности.

Главный тренер, в прошлом игрок сборной, Хон Мюн Бо уже на следующий день после вылета, 28 июня, подал в отставку. Он был назначен в июле 2024 года, контракт предполагал и участие в Кубке Азии в январе—феврале 2027 года. Хон Мюн Бо ранее уже возглавлял сборную на ЧМ-2014, и команда также не смогла пробиться в play-off.

Агентство «Рёнхап» отмечает, что назначение Хон Мюн Бо изначально сопровождалось громким скандалом. Летом 2024 года руководство Корейской футбольной ассоциации (KFA) подверглось жесткой критике за непрозрачность кадровых решений: чиновники отказались от нескольких квалифицированных иностранных кандидатов, отдав предпочтение Хону после «короткой беседы».

Из-за этого руководство ассоциации даже вызывали на допросы в парламент страны, а Министерство культуры, спорта и туризма по итогам масштабной проверки потребовало применить дисциплинарные меры к президенту KFA Чон Мон Гю и другим топ-менеджерам.

На Чемпионате мира Южная Корея заняла третье место в группе А, набрав три очка благодаря одной победе и двум поражениям. Команда надеялась пробиться в 1/16 финала в качестве одной из восьми лучших команд, но потеряла шансы на это в заключительный день группового этапа.

Эрнест Филипповский