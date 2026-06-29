Евросоюз обсуждает выделение Украине кредита в размере €30-45 млрд
Евросоюз обсуждает выделение Украине нового кредита в размере €30-45 млрд в случае продолжения конфликта после 2027 года. Об этом сообщил глава делегации Европарламента по сотрудничеству с Украиной Пекка Товери.
«Уже ведутся обсуждения и планирование на будущее, чтобы после 2027 года не было пробелов в поддержке... Поскольку объем финансирования ЕС в этом и следующем годах составляет всего €90 млрд, необходима дополнительная поддержка со стороны государств-членов и других доноров»,— сказал господин Товери в интервью «Известиям».
Европейский кредит в размере €90 млрд, который члены Евросоюза одобрили в апреле, рассчитан до конца следующего года. Две трети от общей суммы кредита предназначены на военные нужды. Германия ранее также предложила странам НАТО совместно выделить еще €70 млрд на военную помощь Украине. Эту инициативу планируется обсудить на саммите в Анкаре 7–8 июля.
Ранее Евросоюз уже одобрил выделение Украине кредита в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Из этой суммы €60 млрд предназначались на военные закупки, а €30 млрд — на поддержку бюджета страны. Этот кредит будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и обеспечен бюджетом Евросоюза. ЕК предполагала, что конфликт на Украине будет продолжаться как минимум до конца 2027 года, и оценивала общую финансовую потребность Украины в 2026–2027 годах в €135,7 млрд, при этом кредит в €90 млрд должен был покрыть две трети этих нужд.
Первоначально, в декабре 2025 года, лидеры стран ЕС договорились о предоставлении этого беспроцентного кредита. Однако в марте 2026 года Венгрия и Словакия не поддержали итоговое заявление по его выделению, хотя большинство членов ЕС одобрило его. Несмотря на это, Еврокомиссия и Украина в мае 2026 года подписали меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи, что предполагало последующее выделение кредита.