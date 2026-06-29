Евросоюз обсуждает выделение Украине кредита в размере €30-45 млрд

Евросоюз обсуждает выделение Украине нового кредита в размере €30-45 млрд в случае продолжения конфликта после 2027 года. Об этом сообщил глава делегации Европарламента по сотрудничеству с Украиной Пекка Товери.

«Уже ведутся обсуждения и планирование на будущее, чтобы после 2027 года не было пробелов в поддержке... Поскольку объем финансирования ЕС в этом и следующем годах составляет всего €90 млрд, необходима дополнительная поддержка со стороны государств-членов и других доноров»,— сказал господин Товери в интервью «Известиям».

Европейский кредит в размере €90 млрд, который члены Евросоюза одобрили в апреле, рассчитан до конца следующего года. Две трети от общей суммы кредита предназначены на военные нужды. Германия ранее также предложила странам НАТО совместно выделить еще €70 млрд на военную помощь Украине. Эту инициативу планируется обсудить на саммите в Анкаре 7–8 июля.