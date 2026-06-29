Руководителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры перевели в Дагестан

Руководитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Денис Авдеев переведен на пост прокурора Республики Дагестан. Об этом говорится в указе президента РФ от 28 июня о кадровых перестановках в надзорном ведомстве.

Уроженец Самарской области Денис Авдеев возглавил Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру в Иркутске в феврале 2023 года. Имеет классный чин «государственный советник юстиции 2 класса».

На сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры господин Авдеев еще указан в качестве ее руководителя.

Валерий Лавский