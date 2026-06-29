Reuters: США и Иран продолжат переговоры по всем пунктам соглашения
Иран и США согласились прекратить боевые действия в Персидском заливе и возобновить переговоры по всем пунктам меморандума. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
По словам собеседника, переговоры должны возобновиться во вторник в Катаре. О возобновлении консультаций также сообщал Axios. Сейчас гражданские суда могут перемещаться свободно, уточнил источник Reuters.
США атаковали территорию Ирана после атаки на танкер в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) применил ракеты и БПЛА против американских объектов в Кувейте и Бахрейне. Позже представитель Ирана заявил об отмене технических переговоров с США, намеченных на воскресенье.
Недавние переговоры между США и Ираном, которые проходили при посредничестве Катара и Пакистана, являются продолжением серии встреч. Ранее, 11 апреля 2026 года, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом проводила переговоры с иранской делегацией в пакистанском Исламабаде, но эта встреча завершилась безрезультатно. После нее США и Иран завершили несколько раундов переговоров, проходивших в Исламабаде, при этом стороны договорились продолжить диалог, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Перемирие между США и Ираном действовало с 8 апреля 2026 года, в течение которого стороны должны были достигнуть соглашения. В случае провала переговоров президент США Дональд Трамп угрожал возобновить военные действия.
Иран выдвигал пять условий для возобновления переговоров, среди которых были прекращение боев на всех направлениях, снятие санкций, разблокировка активов, компенсация ущерба и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. США, в свою очередь, выдвигали свои условия, включая вывоз 400 кг иранских запасов урана и сохранение в рабочем состоянии не более одного ядерного объекта. Также одной из ключевых тем переговоров являлась иранская ядерная программа: США готовы были разблокировать замороженные средства Ирана для «гуманитарных целей» при условии допуска инспекторов ООН к ядерным объектам.