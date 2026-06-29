Операторы попросили разрешить установку базовых станций на территории вузов

Операторы «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Т2) обратились в Роспотребнадзор с просьбой снять ограничения на установку базовых станций на территории вузов. Они направили совместное письмо главе ведомства Анне Поповой и замглавы Минцифры Дмитрию Угнивенко, в котором напомнили, что 2025 году стороны уже достигали соглашения по этому вопросу, однако принятый в итоге СанПиН полностью запретил размещение оборудования на территории вообще всех образовательных организаций. Письмо есть в распоряжении «Ъ».

В Минцифры инициативу операторов поддержали, отметив, что российские санитарные нормы и так являются одними из самых строгих в мире. В министерстве подчеркнули, что подобные ограничения мешают модернизации сетей и вынуждают демонтировать уже работающее оборудование. По оценкам источников на телеком-рынке, под запрет попали более 200 из тысячи российских вузов. В отсутствие базовых станций в местах массового скопления студентов и преподавателей неизбежно ухудшится качество голосовой связи и упадет скорость мобильного интернета, что также затормозит научную деятельность институтов.

В самом Роспотребнадзоре объяснили, что утвержденные правила пока лишь продлевают прежние нормы в связи с истечением срока их действия. При этом ведомство совместно с другими министерствами уже проработало предложения по возможному размещению станций на территориях высших учебных заведений. В ближайшее время, после согласования редакционных правок, проект с соответствующими уточнениями обещают вынести на публичное обсуждение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Высшее учебное излучение».