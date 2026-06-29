Операторы попросили разрешить установку базовых станций на территории вузов
Операторы «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Т2) обратились в Роспотребнадзор с просьбой снять ограничения на установку базовых станций на территории вузов. Они направили совместное письмо главе ведомства Анне Поповой и замглавы Минцифры Дмитрию Угнивенко, в котором напомнили, что 2025 году стороны уже достигали соглашения по этому вопросу, однако принятый в итоге СанПиН полностью запретил размещение оборудования на территории вообще всех образовательных организаций. Письмо есть в распоряжении «Ъ».
В Минцифры инициативу операторов поддержали, отметив, что российские санитарные нормы и так являются одними из самых строгих в мире. В министерстве подчеркнули, что подобные ограничения мешают модернизации сетей и вынуждают демонтировать уже работающее оборудование. По оценкам источников на телеком-рынке, под запрет попали более 200 из тысячи российских вузов. В отсутствие базовых станций в местах массового скопления студентов и преподавателей неизбежно ухудшится качество голосовой связи и упадет скорость мобильного интернета, что также затормозит научную деятельность институтов.
В самом Роспотребнадзоре объяснили, что утвержденные правила пока лишь продлевают прежние нормы в связи с истечением срока их действия. При этом ведомство совместно с другими министерствами уже проработало предложения по возможному размещению станций на территориях высших учебных заведений. В ближайшее время, после согласования редакционных правок, проект с соответствующими уточнениями обещают вынести на публичное обсуждение.
Подробнее — в материале «Ъ» «Высшее учебное излучение».
Запрет на установку базовых станций на территориях образовательных учреждений был введен Роспотребнадзором в 2021 году, изначально он касался детских садов, школ и вузов. Операторам связи предписывалось демонтировать оборудование со школ и детских садов до конца 2025 года из-за рисков негативного влияния излучения. Однако переговоры с ведомством по поводу исключения вузов из этого запрета продолжались.
В 2025 году Минцифры, Роспотребнадзор и операторы уже достигали соглашения о разрешении установки базовых станций на территории вузов. Тем не менее, новый СанПиН, принятый 2 июня, снова полностью запретил размещение оборудования на территории всех образовательных организаций. Минцифры считает, что российские санитарные нормы являются одними из самых строгих в мире, и такие ограничения создают препятствия для модернизации сетей, а также могут привести к демонтажу уже работающего оборудования. Министерство продолжает работу с Роспотребнадзором по корректировке этих правил.
Ранее Минцифры также просило региональные власти смягчить местные ограничения на установку базовых станций вблизи социальных объектов и жилых домов. Ведомство указывало, что такие запреты приводят к прекращению работы связи и ограничивают развитие инфраструктуры, несмотря на то, что безопасность оборудования подтверждается Роспотребнадзором. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что переутвержденные санитарные правила лишь продлевают прежние нормы в связи с истечением срока их действия и предложения по размещению станций на территориях вузов уже проработаны совместно с другими министерствами.