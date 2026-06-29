Высшее учебное излучение

Роспотребнадзор не отменил запрет на установку базовых станций на территориях вузов, о чем ранее с ним вели переговоры операторы связи. В компаниях просят исключить запрет из санитарных норм, в Минцифры инициативу поддерживают. Соответствующие санитарные правила уже вступили в силу, но, по словам Роспотребнадзора, они еще могут быть «уточнены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Операторы «большой четверки» просят Роспотребнадзор снять запрет на размещение базовых станций связи на территории вузов, следует из письма «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и Т2 главе службы Анне Поповой и замглавы Минцифры Дмитрию Угнивенко от 24 июня (документ есть у “Ъ”). В письме говорится, что в 2025 году Минцифры, служба и операторы достигли соглашения о том, что Роспотребнадзор разрешит установку базовых станций (БС) на территории вузов, однако 2 июня служба приняла новый СанПиН, в котором появился запрет на размещение БС на территории вообще всех образовательных учреждений.

В 2021 году Роспотребнадзор разработал СанПиН, который запрещал установку базовых станций на территориях детских садов, школ и вузов. До конца 2025 года операторы связи должны были закончить демонтаж базовых станций на территориях школ и детских садов «из-за рисков негативного влияния излучения» (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года), но переговоры с Роспотребнадзором об исключении для вузов продолжались.

В России более 1 тыс. вузов. Источник “Ъ” на телеком-рынке говорит, что запрет на размещение базовых станций затронул более 200 высших учебных заведений. В Минцифры “Ъ” сказали, что ведут работу с Роспотребнадзором «по корректировке санитарных правил в части возможности размещения базовых станций и других сооружений связи на территории высших учебных заведений». В министерстве добавили, что не поддерживают такой запрет, так как он создает «препятствия для установки нового оборудования, а в ряде случаев является основанием для демонтажа уже работающего, что может повлечь прекращение оказания услуг мобильной связи». Это, по словам представителя Минцифры, становится барьером для обеспечения связью территорий вузов и близлежащей городской застройки. СанПиНы в России — «одни из самых строгих в мире и каждая базовая станция в стране соответствует этим нормам», добавили в министерстве.

В Роспотребнадзоре “Ъ” ответили, что совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработали предложения по возможности размещения базовых станций на территории высших учебных заведений:

«По завершении согласования редакционных уточнений и проведения необходимых процедур проект будет размещен для публичного обсуждения».

Ранее Роспотребнадзором были переутверждены санитарные правила без изменения регулирования в связи с истечением срока их действия, сказали там.

В «Вымпелкоме» надеются, что «будет принято взвешенное решение, позволяющее развивать сети связи и внедрять перспективные технологии». В «МегаФоне» добавляют, что запрет на строительство базовых станций «негативно отражается и на учебных заведениях — студенты и преподаватели не смогут воспользоваться всеми возможностями современных сетей». В компании считают, что «требования безопасности не должны превращаться в запрет на технологическое развитие учебных заведений, напрямую влияющее на качество высшего образования». В МТС добавляют, что запрет также «ограничивает развитие новых технологий и ведение в вузах научных и исследовательских работ». «Запрет на размещение БС может привести к деградации сервисов»,— заявляют в Т2.

Территории вузов — это зоны высокой концентрации абонентов, говорит директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко: «Базовая станция имеет ограниченный ресурс по емкости сети, в местах массового пребывания людей проблема часто заключается именно в этом». Он добавляет, что при отсутствии дополнительных точек установок базовых станций могут возникать проблемы со скоростью передачи данных, увеличением задержек, ухудшением качества голосовых VoLTE-звонков.

Алексей Жабин