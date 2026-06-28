Россия продлит нулевую пошлину на экспорт бензина
Россия подала документы в Евразийскую экономическую комиссию для продления действия нулевой пошлины на экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Льгота действует до конца июня.
«У нас до 1 июля действует нулевая экспортная пошлина на бензин. Она сейчас тоже продлевается. Мы подали соответствующее предложение в Евразийскую экономическую комиссию. На следующей неделе это решение должно быть принято»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).
Нулевая пошлина на экспорт бензина, авиакеросина, дизельного и судового топлива в страны ЕАЭС действует с октября 2025 года. Ранее ставка составляла 5%.
До 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка. Власти также обсуждают введение полного запрета на экспорт дизельного топлива для стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщал Александр Новак.
Решение о продлении нулевой экспортной пошлины на нефтепродукты, включая бензин, принимается на фоне того, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже временно обнуляла ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин до 30 июня 2026 года. Эта мера была введена для обеспечения баланса на внутренних рынках моторного топлива стран ЕАЭС, включая Россию, в условиях сезонного роста спроса и локального снижения объёмов производства.
Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России неоднократно вводился и снимался в последние годы. Например, в сентябре 2025 года российский вице-премьер Александр Новак заявлял о продлении запрета на экспорт бензина до конца года для всех участников рынка, а также об ограничении экспорта дизельного топлива для непроизводителей. В конце января 2026 года Минэнерго внесло в правительство предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина. Однако в апреле 2026 года правительство РФ вновь распространило ограничения на экспорт бензина до 31 июля 2026 года на непосредственных производителей нефтепродуктов. Эти ограничения не затрагивают поставки по межправительственным соглашениям и в страны ЕАЭС.
Позиция правительства России, озвученная Александром Новаком в апреле 2026 года, заключалась в том, что оно не рассматривает возможность полного запрета экспорта дизельного топлива, так как его производство в два раза превышает внутреннее потребление, что обеспечивает стабильность на рынке. При этом запрет на экспорт бензина Новак характеризовал как «превентивную меру», которая может быть отменена в случае насыщения рынка. В целом, такие меры направлены на стабилизацию внутреннего рынка и предотвращение дефицита и роста цен на топливо, особенно в периоды высокого сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ.