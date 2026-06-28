Россия продлит нулевую пошлину на экспорт бензина

Россия подала документы в Евразийскую экономическую комиссию для продления действия нулевой пошлины на экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Льгота действует до конца июня.

«У нас до 1 июля действует нулевая экспортная пошлина на бензин. Она сейчас тоже продлевается. Мы подали соответствующее предложение в Евразийскую экономическую комиссию. На следующей неделе это решение должно быть принято»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

Нулевая пошлина на экспорт бензина, авиакеросина, дизельного и судового топлива в страны ЕАЭС действует с октября 2025 года. Ранее ставка составляла 5%.

До 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка. Власти также обсуждают введение полного запрета на экспорт дизельного топлива для стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщал Александр Новак.