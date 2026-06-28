SpaceX рекордно быстро войдет в индекс NASDAQ 100
Американская высокотехнологичная компания NASDAQ сообщила, что с 7 июля компания Илона Маска SpaceX войдет в индекс 100 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на бирже,— NASDAQ 100. Заявление о включении SpaceX в индекс крупнейших компаний было сделано спустя всего две недели после IPO SpaceX, что стало одним из самых коротких периодов между выходом компании на биржу и ее включением в NASDAQ 100. Это произошло благодаря новым правилам NASDAQ, которые позволяют по ускоренной схеме включать в индекс компании с очень высокой капитализацией и повышенным оборотом акций.
IPO SpaceX стало крупнейшим в мировой истории —компания привлекла за свои акции $85,7 млрд, а общая оценка SpaceX инвесторами составила $1,77 трлн. Сейчас рыночная капитализации SpaceX составляет $2,02 трлн, по этому параметру компания занимает седьмое место в мире.
Включение SpaceX в индекс NASDAQ 100 всего через две недели после IPO стало возможным благодаря обновленным правилам NASDAQ. Эти правила позволяют ускоренно добавлять компании с высокой капитализацией и большим оборотом акций. Ранее оператор фондовых индексов S&P Dow Jones Indices заблокировал включение акций SpaceX в основной индекс S&P 500 из-за методологии отбора, требующей прибыли не только за последний, но и за четыре предшествующих квартала, в то время как SpaceX получила убыток по итогам первого квартала 2026 года. Тем не менее SpaceX сможет войти в менее популярные индексы Total Market Index и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index.
IPO SpaceX, состоявшееся 12 июня, привлекло $85,7 млрд, что сделало его крупнейшим в мировой истории, превзойдя предыдущий рекорд саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $26 млрд. Изначально компания планировала привлечь около $75 млрд. На бирже торги акциями SpaceX начались по $150 за бумагу, поднявшись с $135 в ходе IPO, а пиковая цена достигала $176 в первый день. Заявка на IPO была подана в Комиссию по ценным бумагам США 21 мая.