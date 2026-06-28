SpaceX рекордно быстро войдет в индекс NASDAQ 100

Американская высокотехнологичная компания NASDAQ сообщила, что с 7 июля компания Илона Маска SpaceX войдет в индекс 100 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на бирже,— NASDAQ 100. Заявление о включении SpaceX в индекс крупнейших компаний было сделано спустя всего две недели после IPO SpaceX, что стало одним из самых коротких периодов между выходом компании на биржу и ее включением в NASDAQ 100. Это произошло благодаря новым правилам NASDAQ, которые позволяют по ускоренной схеме включать в индекс компании с очень высокой капитализацией и повышенным оборотом акций.

IPO SpaceX стало крупнейшим в мировой истории —компания привлекла за свои акции $85,7 млрд, а общая оценка SpaceX инвесторами составила $1,77 трлн. Сейчас рыночная капитализации SpaceX составляет $2,02 трлн, по этому параметру компания занимает седьмое место в мире.

Евгений Хвостик