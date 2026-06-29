Спорное продвижение

Компания АДВ подала апелляцию на решение суда по иску ее бывшего мажоритарного владельца Дмитрия Коробкова. Суд первой инстанции признал сделку по продаже рекламной группы новым совладельцам незаключенной. В АДВ настаивают, что топ-менеджер пытается принудить покупателей вернуться к переговорам, а юристы указывают, что Дмитрий Коробков ранее признавал сделку, то есть получил деньги и переоформил доли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российская рекламная группа АДВ готовится оспорить в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда города Москвы от 3 апреля 2026 года по иску бывшего мажоритарного владельца группы Дмитрия Коробкова, связанному с правами на доли в российских обществах группы. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Заседание назначено на 30 июня 2026 года.

Арбитражный суд города Москвы в 2025 году отказал Дмитрию Коробкову в оспаривании сделки по продаже его долей в юрлицах АДВ текущим совладельцам Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову, сообщали «Ведомости». Однако в январе господин Коробков подал новый иск об оспаривании сделки, ссылаясь на то, что она является незаключенной. В результате по этому иску 3 апреля 2026 года суд принял решение в пользу Дмитрия Коробкова.

Группа АДВ создана в 1995 году, среди ее ключевых клиентов были Danone, Dirol Cadbury, SUN InBev, Unilever. Также компания представляла в России и СНГ интересы западных рекламных холдингов Interpublic Group и Havas. После начала военных действий на Украине Дмитрий Коробков продал свои контрольные доли в ряде основных юрлиц группы АДВ Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову и полностью вышел из их капитала. Сумма сделки не раскрывалась. Так, после ее завершения было учреждено новое головное юрлицо АДВ — ООО «Альянс КС». Оно является учредителем в ООО АДВ, ООО «Поинтс Лабс» (ранее — «АДВ Лаборатория»), ООО «АДВ Маркетинг Сервисез» и др.

Главная претензия к решению по иску Дмитрия Коробкова — это его противоречие двум вступившим в законную силу судебным актам, говорит представитель АДВ Артур Арбузов. В целом это уже третий иск господина Коробкова со схожим предметом спора. Первые два иска — о признании сделки недействительной на основании обмана и о восстановлении корпоративного контроля — были отклонены. «При этом суды также признали договоры действительными и заключенными, но судья Петрухина (Арбитражного суда города Москвы) почему-то обошла этот вопрос»,— добавил господин Арбузов. В компании предполагают, что господин Коробков пытается «оказать давление на покупателей и вынудить их к переговорам, которые он неоднократно пытался начинать». Среди «инструментов давления» в компании также называют установленный судами факт вывода господином Коробковым денежных средств в иностранные юрисдикции, который привел к аресту счетов «Хавас Медиа» на 486 млн руб. Связаться с Дмитрием Коробковым не удалось.

Оспаривание сделок само по себе — массовая категория арбитражных споров, особенно в банкротстве и корпоративных конфликтах, говорит старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. Однако признание незаключенной сделки, которая нотариально удостоверена, полностью оплачена и фактически исполнена через переоформление долей в ЕГРЮЛ,— ситуация редкая и нетипичная, считает он. Ключевая проблема здесь в попытке переиграть уже состоявшуюся сделку, считает источник “Ъ” в одном из крупных рекламных агентств. «Нельзя сначала договориться о продаже бизнеса, получить деньги и дождаться, пока покупатели начнут развивать актив, а потом заявить, что сделка больше не устраивает»,— отмечает он.

Владислав Гейтс считает, что у АДВ есть весомые аргументы для отмены судебного решения: «В первую очередь я бы обратил внимание на применение принципа эстоппель (сторону, принявшую исполнение, закон лишает права ссылаться на незаключенность договора), поскольку истец получил деньги и переоформил доли, то есть вел себя как сторона состоявшейся сделки, а также на противоречивость позиции истца, который изначально признавал сделку и спорил лишь о цене». По словам собеседника “Ъ”, для рынка такие дела — опасный сигнал: если такие подходы станут нормой, любая крупная сделка будет оставаться под риском пересмотра спустя годы.

Юлия Юрасова