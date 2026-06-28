Избранному верить

Московская галерея «Триумф» подводит итоги 20 лет деятельности. Первая часть двухсоставного проекта «Триумф. Избранное» рассказывает о прошедших за эти годы выставках и являет россыпь имен от Дэмиена Хёрста и AES+F до Александра Бродского и Recycle Group. Проект показывает, как менялась стратегия галереи: от дерзости и оптимизма в сытые нулевые до социально-антропологических проектов, созвучных нынешней турбулентной реальности. Рассказывает Ксения Воротынцева.

Зритель, заставший выставочную жизнь начала XXI века, ощутит уколы ностальгии. И наверняка отметит милую наивность минувшей эпохи, когда те же цифровые технологии находились в зачаточном состоянии. Зато проекты создавались по нынешним меркам немыслимые. Например, в 2006-м галерея «Триумф», лишь недавно открытая Дмитрием Ханкиным и Емельяном Захаровым, привезла британца Дэмиена Хёрста, находившегося на пике моды. Его выставка New Religion работала в закрытом режиме и всего два дня, но шуму наделала немало. Хотя показывали не фирменных «формалиновых» акул, а принты и скульптуры — провокационные размышления о науке, ставшей, как считал художник, новой религией.

Другой пример сотрудничества — с российской группой, добившейся успеха за рубежом: AES+F. Их выставкой Action Half-Life в 2006-м и открылась галерея «Триумф». Участвовавшие в ней скульптуры — бронзовые дети-воины с бластерами в руках — можно увидеть в нынешней экспозиции. За этим проектом последовали другие, включая масштабный показ в московском Манеже в 2012-м. Зрителям тогда был явлен эпичный триптих: видеоработы «Последнее восстание», «Пир Трималхиона» и Allegoria Sacra, отсылающие к образам ада, рая и чистилища. С первым видео AES+F представляли Россию на Венецианской биеннале в 2007-м. Второе («Пир Трималхиона») показали там же, но уже в 2009 году и в параллельной программе: его можно увидеть сейчас на выставке.

К концу нулевых стиль галереи вполне сложился. Проекты нередко поражали масштабом, пафос соседствовал с иронией, а иногда сдабривался щепоткой китча. Пример тому — выставка «Божественный ветер» группы Tanatos Banionis (2008). Видео, на котором пяти девушкам-добровольцам наносили татуировки в японском стиле на всю спину, пародировало секретную операцию: татуировщик, в частности, щеголял в маске-балаклаве. Впрочем, отсылка к летчикам-камикадзе, выходящим в свой последний рейс, внезапно переключала увиденное в серьезный регистр и заставляла зрителя ощутить реальный катарсис.

Со временем дерзкий запал «Триумфа» приобрел иные масштабы: галерея выросла в целую фабрику или корпорацию

Все больше проектов создавалось с крупными музеями — например, выставка «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России», показанная в Третьяковке в 2021 году. Появились программы, поддерживающие художников на старте карьеры («Молодые львы») или исследующие зарубежное искусство(Extension) и жизнь российских регионов (Research Arts). Даже зрители, никогда не слышавшие о «Триумфе», наверняка бывали на выставках, в которых галерея брала на себя продакшен, то есть занималась воплощением кураторских идей. Вроде проекта «Октябрь» (2017) современного китайского художника Цай Гоцяна, когда перед Пушкинским музеем возвели 16-метровую гору из детских колясок и берез.

Выставка, включающая в себя работы плотно сотрудничавших с «Триумфом» Александра Бродского, Дмитрия Гутова или Recycle Group, не только перечисляет достижения, но и показывает, как изменилась оптика галереи. Оптимизм нулевых давно улетучился: наступили времена, полные противоречий и требующие осмысления. Так появились проекты с социально-антропологическим подтекстом — вроде «Музея самоизоляции», подготовленного совместно с Музеем Москвы (2021) на излете эпидемии ковида. Он фиксировал, как художники — и обычные горожане — переживали новый пугающий опыт. В прошлом году в Нижнем Новгороде представили Первую международную биеннале экологического искусства — тема, не теряющая актуальности и в подобном масштабе раньше не освещавшаяся. Впрочем, пафос нынешней выставки в финале все-таки сбили и повесили в одном из залов пушистую апельсиновую шубу, забытую кем-то из посетителей 12 лет назад. Постоянные зрители наверняка вспомнят, что ее не раз выгуливал Дмитрий Ханкин. А для остальных это намек, как важно быть несерьезным — даже когда строишь грандиозные планы.