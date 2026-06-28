Начал действовать запрет на перевод между тюрьмами осужденных по террористическим статьям

В воскресенье, 28 июня, начала действовать новая редакция Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) с изменениями в правилах перевода осужденных между исправительными учреждениями. Речь идет о ситуациях, когда о переводе попросил сам заключенный или его близкий родственник. Теперь для четырех категорий осужденных такая возможность исключена:

— для иностранных граждан;

— для осужденных по «террористическим» статьям вне зависимости от гражданства;

— для любых лиц, которые «исповедуют» или распространяют «идеологию терроризма и экстремизма»;

— для осужденных, оказывающих «негативное воздействие» на других заключенных (их будет определять начальник учреждения).

Поправки к УИК предложило правительство в июне 2025 года. Заместитель главы Минюста Елена Ардабьева поясняла: изменения направлены на «пресечение распространения экстремистской идеологии», чтобы в одной колонии или тюрьме не накопилась критическая масса осужденных по террористическим или экстремистским статьям. «У нас в некоторых колониях выходцев из стран Средней Азии примерно 48% от общего числа. Большинство из них — люди, которые пропагандируют идеологию экстремизма»,— говорила замминистра. Концентрация таких осужденных, поясняла она, стала возможной из-за права на перевод в колонию, расположенную ближе к месту жительства родственников.

Закон был принят Госдумой 10 декабря 2025 года и подписан президентом 29 декабря 2025 года. Недавно, 8 июня 2026 года, Минюст утвердил поправки к ведомственному приказу, регулирующему процесс перевода заключенных,— он вступил в силу одновременно с законом 28 июня.

Подробнее о поправках читайте в материале «Ъ» «Непереводимая категория заключенных».

Иван Тяжлов