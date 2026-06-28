Начал действовать запрет на перевод между тюрьмами осужденных по террористическим статьям
В воскресенье, 28 июня, начала действовать новая редакция Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) с изменениями в правилах перевода осужденных между исправительными учреждениями. Речь идет о ситуациях, когда о переводе попросил сам заключенный или его близкий родственник. Теперь для четырех категорий осужденных такая возможность исключена:
— для иностранных граждан;
— для осужденных по «террористическим» статьям вне зависимости от гражданства;
— для любых лиц, которые «исповедуют» или распространяют «идеологию терроризма и экстремизма»;
— для осужденных, оказывающих «негативное воздействие» на других заключенных (их будет определять начальник учреждения).
Поправки к УИК предложило правительство в июне 2025 года. Заместитель главы Минюста Елена Ардабьева поясняла: изменения направлены на «пресечение распространения экстремистской идеологии», чтобы в одной колонии или тюрьме не накопилась критическая масса осужденных по террористическим или экстремистским статьям. «У нас в некоторых колониях выходцев из стран Средней Азии примерно 48% от общего числа. Большинство из них — люди, которые пропагандируют идеологию экстремизма»,— говорила замминистра. Концентрация таких осужденных, поясняла она, стала возможной из-за права на перевод в колонию, расположенную ближе к месту жительства родственников.
Закон был принят Госдумой 10 декабря 2025 года и подписан президентом 29 декабря 2025 года. Недавно, 8 июня 2026 года, Минюст утвердил поправки к ведомственному приказу, регулирующему процесс перевода заключенных,— он вступил в силу одновременно с законом 28 июня.
Подробнее о поправках читайте в материале «Ъ» «Непереводимая категория заключенных».
Инициатива поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, вступивших в силу 28 июня 2026 года, была предложена правительством в июне 2025 года и поддержана ФСИН, ФСБ, МИД и омбудсменом Татьяной Москальковой. Основная цель изменений – борьба с распространением радикальных идеологий в исправительных учреждениях, предотвращение концентрации осужденных по террористическим и экстремистским статьям в одних колониях. Согласно данным Минюста, число осужденных иностранцев и лиц без гражданства за три года выросло на 876 человек, достигнув 32,1 тыс., и в некоторых колониях строгого режима выходцы из Средней Азии составляют до 48% контингента. Эта концентрация, по мнению ведомства, стала возможной из-за права на перевод ближе к месту жительства родственников.
Однако Институт законодательства при правительстве указывал, что полный запрет переводов для иностранцев и лиц без гражданства может противоречить конституционному принципу равенства прав и свобод человека. Заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Александр Холодов утверждал, что просьбы осужденных иностранцев о переводе часто необоснованны, так как их родственники, как правило, живут за границей, а осужденные с радикальной идеологией пользуются этой лазейкой, чтобы отбывать срок в окружении своих единомышленников. Это, по его словам, создает риски для сотрудников ФСИН. В частности, он приводил в пример события 2024 года, когда произошли захваты заложников в СИЗО Ростова-на-Дону и колонии в Волгоградской области, где преступники придерживались радикальной идеологии.