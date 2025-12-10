Непереводимая категория заключенных

Осужденные по террористическим и экстремистским статьям УК не смогут попросить о переводе в другую колонию — такой закон приняла Госдума. Такое же ограничение установлено для заключенных, которые «оказывают негативное воздействие» на окружающих, а также для всех осужденных иностранцев. В Минюсте считают, что такой запрет предотвратит накопление радикальных элементов в исправительных учреждениях. Однако в Федеральной палате адвокатов сомневаются в действенности этой меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статс-секретарь – заместитель министра юстиции России Елена Ардабьева (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Статс-секретарь – заместитель министра юстиции России Елена Ардабьева (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума 10 декабря одобрила сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, меняющий правила перевода осужденных из одного исправительного учреждения в другое. Речь идет о ситуациях, когда о таком переводе просит сам заключенный или его близкий родственник. Проект поправок к ст. 71 и 81 УИК предлагает убрать возможность такой просьбы для четырех категорий осужденных.

Первая — иностранные граждане. Вторая — осужденные по «террористическим» статьям вне зависимости от гражданства. Третья — любые лица, которые «исповедуют» или распространяют «идеологию терроризма и экстремизма».

Наконец, права на перевод будут лишены осужденные, оказывающие «негативное воздействие» на других заключенных. Выявлять таковых должен начальник учреждения, следует из документа.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в июне 2025 года. Уже в сентябре поправки приняли в первом чтении. Тогда заместитель главы Минюста Елена Ардабьева поясняла, что изменения направлены на «пресечение распространения экстремистской идеологии» — чтобы в одной колонии или тюрьме не накопилась критическая масса осужденных по террористическим или экстремистским статьям.

«У нас в некоторых колониях выходцев из стран Средней Азии примерно 48% от общего числа. Большинство из них — люди, которые пропагандируют идеологию экстремизма»,— рассказала замминистра. Она упомянула, что такая проблема существует в Мордовии, Татарстане, Красноярском и Пермском краях и еще в «порядка 15 исправительных учреждений». Госпожа Ардабьева пояснила, что концентрация таких осужденных стала возможной из-за права на перевод в колонию, расположенную ближе к месту жительства родственников. Законопроект же даст возможность направлять их «в исправительные учреждения, определяемые ФСИН», заявила замминистра: «Расселить их, а не концентрировать в одной колонии».

Зампред комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Александр Холодов утверждает, что просьбы осужденных иностранцев о переводе ближе к месту жительства часто не обоснованы, ведь родственники таких заключенных, как правило, живут за границей.

На самом же деле осужденные с радикальной идеологией пользуются лазейкой в законодательстве, чтобы отбывать срок в окружении своих товарищей. А это создает риски в первую очередь для сотрудников ФСИН.

Господин Холодов напомнил про события 2024 года, когда в Ростове-на-Дону шестеро арестантов выбрались из камер СИЗО и взяли в заложники двух сотрудников. Через месяц четверо заключенных колонии в Волгоградской области захватили восьмерых работников учреждения, половина которых в результате погибли. Позднее СКР заявлял, что преступники придерживались радикальной идеологии.

«На мой взгляд, нет никаких убедительных причин и мотивов, в силу которых иностранцев и осужденных за экстремизм нельзя переводить по их просьбе из одной колонии в другую, а всех остальных осужденных можно,— заявил “Ъ” вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян.— Довод из пояснительной записки о том, что так называемые экстремисты оказывают негативное воздействие на других осужденных и поэтому их нельзя переводить, не вполне состоятелен. Поскольку по такой логике они смогут оказывать дурное влияние, находясь в любом учреждении. Почему-то совсем не учитывается то, что наделенные широкими полномочиями должностные лица призваны нейтрализовать такое влияние».

Полина Мотызлевская, Эмилия Габдуллина