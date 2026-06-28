Nikkei: Uniqlo ужесточит борьбу против принудительного труда на фабриках

Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и стандартов безопасности на рабочем месте у своих поставщиков, которые насчитывают более 700 фабрик в разных странах. Об этом сообщило агентство Nikkei со ссылкой на заявление компании. Fast Retailing заявила, что вводит новые правила контроля на всех фабриках своих поставщиков в таких странах, как Китай, Вьетнам, Бангладеш.

В последние годы Uniqlo, как и многие другие производители одежды и обуви, в том числе H&M, Adidas, Inditex, сталкивалась с обвинениями в том, что некоторые ее поставщики используют на своих фабриках принудительный труд, нарушают трудовые права работников, вводят чрезмерные нормы выработки и т. д. В частности, такие обвинения касались поставок хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае.

Как пишет Nikkei, усиление контроля в отношении поставщиков со стороны Fast Retailing стало реакцией на новые правила, которые скоро начнут действовать в Евросоюзе. Они жестче регулируют соблюдение трудовых прав на всех этапах цепочки поставок различных компаний.

Яна Рождественская