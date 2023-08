H&M проверяет случаи нарушения прав работников швейных фабрик в Мьянме

Шведский ритейлер H&M начал проверку по 20 случаям нарушения прав работников швейных фабрик в Мьянме, на которых производится одежда, поставляемая в магазины этой компании, сообщает Reuters. Проверка была начата после того, как британская правозащитная организация Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) заявила о 156 случаях жестокого и несправедливого обращения в Мьянме с работниками швейных фабрик-поставщиков для десятков ритейлеров, включая Adidas, Inditex, KIABI, M&S, Tesco, Next, Mango, New Yorker.

По оценкам BHRRC, самыми частыми нарушениями прав работников швейных фабрик являются необоснованное сокращение оплаты труда или хищения при выплате зарплаты, несправедливые увольнения, чрезмерные нормы выработки и принудительные переработки. Кроме того, работники фабрик страдают от физического и вербального насилия, дискриминации, сексуальных домогательств. Работодатели нередко обращаются к военным для запугивания работников и принуждения их к выполнению необоснованных требований.

В заявлении H&M по поводу начатой проверки отмечается, что все указанные в докладе BHRRC случаи изучаются и «там, где это необходимо, прорабатываются нашей местной командой в тесном сотрудничестве со всеми сторонами». По словам шведского ритейлера, он сталкивается со все большим числом проблем, препятствующих ведению операций в Мьянме в соответствии с его стандартами и требованиями.

Несколько недель назад компания Inditex, владеющая брендом Zara, уже объявила о прекращении закупок на фабриках в Мьянме. В прошлом году аналогичное решение приняли Primark и Marks & Spencer.

Алена Миклашевская