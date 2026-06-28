Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах

Президент Владимир Путин выступил на съезде «Единой России». Он сказал, что у него хорошие отношения со всеми парламентскими партиями, но он принимал участие в создании «Единой России» и желает ей удачи на осенних выборах в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Избирательный процесс — это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия»,— сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня проходит первый этап XXIII съезда «Единой России». На нем планируется утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму. По данным РБК, партийную пятерку на выборах возглавят министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин.