«Власть в Сербии следует за Вучичем независимо от его должности»

Александр Вучич сообщил, что в ближайшие дни покинет пост президента Сербии. Заявление вызвало оживленную реакцию в европейских СМИ, предположивших, что это решение может быть тактическим маневром политика, который может в скором времени занять пост премьер-министра страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

N1 (Белград, Сербия) Вучич объявил об отставке: сменит ли он пост президента на должность премьер-министра без парламентских выборов? Начинается новая история — осенние выборы, которые президент Вучич анонсировал на период с конца сентября по середину ноября. Но это не все, потому что он «бросает кость» тем, кто жаждал выборов. Но почти наверняка Вучич рано или поздно просто сменит президентство на офис премьер-министра. (Как считают некоторые эксперты,— “Ъ”) другой стороне — как студентам, так и оппозиции — придется задуматься о том, кто станет их кандидатом в президенты: всем этим организациям нужно договориться друг с другом о том, кого они будут поддерживать как альтернативу варианту, предложенному Александром Вучичем.

Sarajevo Times (Сараево, Босния и Герцеговина) Вучич: Это мои последние дни на посту президента Сербии Александр Вучич рассказал о своих планах (уйти в отставку.— “Ъ”) и добавил, что в ноябре и декабре в стране будут повышены пенсии, а также будут приняты другие меры по оказанию помощи гражданам. Он вновь пригласил участвующих в протестах студентов на переговоры, назвав их «игрушками в руках политиков». «Мы хотим поговорить с вами, мы прощаем вам все, что вы сделали. Но мы не наивны и не забудем ничего из того, что было сделано с этой страной за последние полтора года. Мы не должны забывать об этом, потому что это может повториться»,— сказал Вучич.

Euractiv (Брюссель, Бельгия) Президент Сербии Вучич объявил об отставке с поста президента и намерении баллотироваться от правящей партии Об этом было объявлено во время митинга, организованного правящей партией по случаю Видовдана, одного из важнейших национальных праздников Сербии. Проведенное под лозунгом «Сербия, одна семья», это мероприятие широко рассматривается как начало избирательной кампании правящей партии в ответ на студенческие антиправительственные протесты, продолжающиеся уже более полутора лет. Вучич обвиняет иностранных деятелей в попытках дестабилизировать Сербию. Он заявил, что студентами манипулируют, внушая им веру в то, что они способствуют политическим переменам. Он также пообещал ускорить путь Сербии к членству в Европейском союзе, сохраняя при этом традиционные связи с Китаем и Россией.

Bild (Берлин, Германия) Президент Сербии Вучич объявил о своей отставке Второй президентский срок Вучича должен закончиться в мае 2027 года. Он не может идти на третий срок. Но его желание понятно: президент назначит досрочные парламентские выборы и пойдет основным кандидатом от СПП. Цель — стать премьер-министром. Подобную тактику в 2008 году использовал Владимир Путин. Как президент он (Вучич.— “Ъ”) официально играет лишь церемониальную роль. Но фактически с 2012 года он единолично принимает решения по всем важным вопросам в Сербии — вне зависимости от занимаемой им должности. Он уже был премьер-министром с 2014-го по 2017 год. Точной даты отставки Александр Вучич не называет Вучич и его правительство находятся под давлением массового протестного движения с момента обрушения козырька вокзала в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года. Протестное движение возникло из спонтанных захватов университетов студентами и преподавателями. С тех пор к нему присоединились другие граждане по всей стране. Вот уже примерно год движение требует досрочных выборов.

Reuters (Лондон, Великобритания) Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку в течение нескольких недель Вучич вряд ли уйдет с политической сцены — его отставка может открыть ему путь к посту премьер-министра, если его партия одержит победу на парламентских выборах. Это продолжит давнюю тенденцию, когда власть в Сербии следует за Вучичем, независимо от его должности. Аналитики говорят, что Вучич попытается назначить своим преемником на посту президента союзника, чтобы сохранить рычаги власти. Он уже высказывал идею о возвращении на пост премьер-министра, и недавно несколько его ведущих союзников публично заявили, что он должен это сделать. В субботу Вучич пообещал, что его партия положит конец коррупции. Он пообещал увеличить пенсии и финансовые ассигнования для малоимущих, а также улучшить государственные службы здравоохранения. Однако представители оппозиции обвинили Вучича и его союзников в насилии по отношению к политическим оппонентам, повсеместной коррупции, связях с организованной преступностью и подавлении свободы СМИ. Вучич и его союзники отрицают эти обвинения.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик