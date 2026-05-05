Крипта стоит на месте

Россия сохраняет второе место по доле майнинга на мировом рынке, но, по словам участников рынка, этот показатель может снизиться за счет активности других стран. На это повлияли курс Bitcoin, укрепление рубля, а также стоимость электроэнергии для промышленности. В таких условиях число инвесторов в отрасли снижается, а промышленный майнинг зачастую переходит на газовую генерацию.

По итогам 2025 года доля российского майнинга на мировом рынке сохранилась примерно на уровне 15,5%, сообщили “Ъ” в Promminer — операторе промышленного майнинга. Россия удерживает второе место в мировом рейтинге, но разрыв с Китаем с долей около 14% сокращается. То есть доля российского хешрейта (вычислительная мощность) перестала расти и его начинают догонять другие страны, поясняют в Promminer. В Ассоциации промышленного майнинга говорят, что на начало 2026 года Россия занимает второе место в мире по доле хешрейта Bitcoin — от 13% до 17% в зависимости от методологии оценки.

Основные причины охлаждения рынка — падение курса Bitcoin и укрепление рубля. Роль играют вопросы электроснабжения, говорят в Promminer, ведь эффективность майнинга зависит от себестоимости выработки цифровых валют. Если среднемировая стоимость за 1 кВт•ч электроэнергии при майнинге стремится к отметке в 2,5–3 руб., то в России при присоединении к сетям она уже перевалила за 5 руб., что приводит к перетоку вычислительных мощностей в юрисдикции с более выгодными условиями работы, отмечают в компании. «Уже сейчас мы видим снижение количества малых и средних инвесторов в отрасли из-за уменьшения эффективности работы майнингового оборудования ввиду независящих от них факторов, в том числе таких, как стоимость электрической энергии»,— утверждают в Promminer.

Установленная мощность российского майнинга, по данным Минэнерго, составляет 2,3–2,7 ГВт, или около 1,5% совокупного электропотребления страны, говорят в Ассоциации промышленного майнинга.

Сложность сети уменьшилась, говорит источник “Ъ”, но, вероятно, больший вклад внесли площадки вне России, в первую очередь — США, так как там стоимость добычи Bitcoin выше, чем в России. По мнению источника “Ъ”, хешрейт сейчас в мире не растет, и стагнация в РФ связана больше с крепким рублем и дорогими деньгами, чем со снижением привлекательности отрасли.

Снижение доли российского майнинга на мировом рынке подтверждает гендиректор Interhash Александр Лозбень. По его словам, раньше майнеры в России старались покупать не самое новое оборудование, а самое выгодное. Сейчас эти технологии могли устареть, многие из них уже не доходят до точки безубыточности в новых обстоятельствах. Поэтому майнеры рассматривают новые регионы, а не развивают свои площадки дальше в России. А в США, добавляет господин Лозбень, рост рынка обеспечивает наличие свежего оборудования, хотя и там отрасль не в лучшей форме, судя по графику сложности сети, добавляет он.

Как указывают в Ассоциации промышленного майнинга, на планируемое введение принципа take or pay («бери или плати»; предполагает оплату услуг по передаче электроэнергии исходя из заявленной максимальной мощности, а не по факту потребления) важно смотреть в контексте текущей экономической ситуации. Тенденция к росту тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей наблюдается в разных регионах, к тому же основные статьи расходов майнинга номинированы в рублях (электричество, аренда), а доход — в Bitcoin, который затем конвертируется в рубли по текущему курсу. В таких условиях многие майнеры вынуждены отключать оборудование и ожидать лучших рыночных условий, указывают в ассоциации. Введение принципа «бери и плати» может вызвать существенные экономические потери майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. Даже если курс Bitcoin будет расти, а доллар — укрепляться, это станет дополнительным риском, что может снизить долгосрочные инвестиции в майнинг, подчеркивают в ассоциации.

Сейчас отрасль ищет альтернативы классического присоединения к электросетям, одной из них становится майнинг за счет газовых мощностей, которые все еще остаются доступными с точки зрения экономических показателей, отмечают в Promminer. На отдельных территориях есть газораспределительные пункты с большими запасами мощности, которые не используются из-за прекращения деятельности градообразующих предприятий, на их базе могли бы создаваться объекты майнинговой инфраструктуры, способные обеспечить загрузку газовых мощностей. Аналогичная ситуация возможна применительно и к объектам генерации электроэнергии, утратившим своего потребителя либо не имеющим его долгие годы, говорят в компании.

Институциональные клиенты с парком от 1 тыс. ASIC-устройств получают сниженные тарифы, обычно в коридоре 5,2–5,4 руб. за 1 кВт•ч, говорит коммерческий директор SIBMAIN Андрей Кубарский. Площадки с собственной газовой генерацией, по его словам, могут опускать себестоимость до 2,5–3,5 руб. за 1 кВт•ч. Именно фиксация тарифа через прямые отношения с генерацией, а не покупка электричества «с рынка через сети» — это то, что отделяет промышленный майнинг 2026 года, без этого построить длинный финансовый план невозможно, считает господин Кубарский.

При текущей цене Bitcoin и сложности сети тариф выше 6 руб. за 1 кВт•ч делает майнинг на оборудовании средней энергоэффективности балансирующим на грани рентабельности, указывает эксперт. Те, кто работает на ASIC последнего поколения с эффективностью 15–17 Дж/Th и имеет тариф 5 руб. за 1 кВт•ч и ниже, сохраняет здоровую маржу даже при просадках курса. «Ключевой вопрос на ближайшие годы — это не цена биткойна, а структура энергетических контрактов и эффективность парка оборудования»,— говорит Андрей Кубарский.

Анна Тыбинь