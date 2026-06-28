Групповой этап. Третий тур
Группа J. Иордания—Аргентина 1:3. Алжир—Австрия 3:3.
Итоговая таблица группы J
|Команда
|В
|Н
|П
|М
|О
|3
|0
|0
|8:1
|9
|1
|1
|1
|6:6
|4
|1
|1
|1
|5:7
|4
|0
|0
|3
|3:8
|0
Группа K. ДР Конго—Узбекистан 3:1. Колумбия—Португалия 0:0.
Итоговая таблица группы K
|Команда
|В
|Н
|П
|М
|О
|2
|1
|0
|4:1
|7
|1
|2
|0
|6:1
|5
|1
|1
|1
|4:3
|4
|0
|0
|3
|2:11
|0
Группа L. Панама—Англия 0:2. Хорватия—Гана 2:1.
Итоговая таблица группы L
|Команда
|В
|Н
|П
|М
|О
|2
|1
|0
|6:2
|7
|2
|0
|1
|5:5
|6
|1
|1
|1
|2:2
|4
|0
|0
|3
|0:4
|0
Выделенные команды вышли в 1/16 финала.