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Групповой этап. Третий тур

Группа J. Иордания—Аргентина 1:3. Алжир—Австрия 3:3.

Итоговая таблица группы J

Команда В Н П М О
3 0 0 8:1 9
1 1 1 6:6 4
1 1 1 5:7 4
0 0 3 3:8 0

Группа K. ДР Конго—Узбекистан 3:1. Колумбия—Португалия 0:0.

Итоговая таблица группы K

Команда В Н П М О
2 1 0 4:1 7
1 2 0 6:1 5
1 1 1 4:3 4
0 0 3 2:11 0

Группа L. Панама—Англия 0:2. Хорватия—Гана 2:1.

Итоговая таблица группы L

Команда В Н П М О
2 1 0 6:2 7
2 0 1 5:5 6
1 1 1 2:2 4
0 0 3 0:4 0

Выделенные команды вышли в 1/16 финала.

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