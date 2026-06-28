Число госпитализированных с отравлением в Астрахани выросло до 23
Число госпитализированных после отравления продукцией из гастронома в Астрахани выросло до 23. Среди них — шесть несовершеннолетних в возрасте от года до 15 лет. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.
«Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести»,— отметили представители правоохранительных органов. По их сведениям, новые пациенты, поступившие в больницу, могли отравиться продукцией из куриного мяса.
На прошлой неделе в медицинские учреждения начали обращаться жители с острой кишечной инфекцией. Ранее сообщалось о 14 госпитализированных, среди них четверо детей. Одна из пострадавших скончалась. Лабораторные исследования подтвердили диагноз сальмонеллеза.
Астраханское управление СКР возбудило уголовное дело. По данным следствия, заболевшие съели рыбные котлеты из одного из предприятий общественного питания. Региональный Роспотребнадзор приостановил работу производителя рыбных котлет. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о фирме «Наша кухня», которая поставляет готовую еду в гастрономы сети «Михайловский».
Случаи массовых отравлений, в том числе сальмонеллезом, регулярно фиксируются в разных регионах России. Ранее сообщалось о госпитализации 12 человек с сальмонеллезом в Екатеринбурге после отравления в кафе «Версаль», где причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил и обнаружение бактерии Salmonella spp. у сотрудника. В этом случае уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
В Новосибирске более 10 человек были госпитализированы после отравления суши из одного из предприятий общественного питания, что также привело к возбуждению уголовного дела. Отравления также происходили в Улан-Удэ, где пострадавшие употребляли продукцию компании «Восток», в цеху которой выявили нарушения санитарных норм. Здесь в одном из инцидентов сальмонеллез подтвердили у 11 пациентов. Отмечались также случаи массового отравления в петербургских заведениях, например, в кафе «Токио Сити», где 23 человека заразились сальмонеллезом, а также в кафе «Роллар» в Альметьевске, где у клиентов был подтвержден сальмонеллез после употребления роллов.