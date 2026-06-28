Число госпитализированных с отравлением в Астрахани выросло до 23

Число госпитализированных после отравления продукцией из гастронома в Астрахани выросло до 23. Среди них — шесть несовершеннолетних в возрасте от года до 15 лет. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

«Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести»,— отметили представители правоохранительных органов. По их сведениям, новые пациенты, поступившие в больницу, могли отравиться продукцией из куриного мяса.

На прошлой неделе в медицинские учреждения начали обращаться жители с острой кишечной инфекцией. Ранее сообщалось о 14 госпитализированных, среди них четверо детей. Одна из пострадавших скончалась. Лабораторные исследования подтвердили диагноз сальмонеллеза.

Астраханское управление СКР возбудило уголовное дело. По данным следствия, заболевшие съели рыбные котлеты из одного из предприятий общественного питания. Региональный Роспотребнадзор приостановил работу производителя рыбных котлет. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о фирме «Наша кухня», которая поставляет готовую еду в гастрономы сети «Михайловский».