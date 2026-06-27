В Астрахани более 10 человек госпитализированы с сальмонеллезом

В Астрахани зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой не менее 12 человек были госпитализированы. По данным следственных органов, заболевание связано с употреблением готовой продукции, приобретенной в одном из предприятий общественного питания.

Следственное управление СКР по Астраханской области сообщило, что пострадавшие обратились за медицинской помощью после появления симптомов отравления. Лабораторные исследования подтвердили диагноз сальмонеллеза.

Все заболевшие были доставлены в инфекционный стационар, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается врачами как контролируемое.

По факту произошедшего проводится проверка по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства и источник заражения, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.