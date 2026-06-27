В Астрахани приостановили работу производителя рыбных котлет с сальмонеллой

Управление Роспотребнадзора по Астраханской области приостановило работу рыбного цеха, котлетами которого отравились 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Магазин, в котором отравившиеся купили котлеты, продолжает работу. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о фирме «Наша кухня», которая поставляет готовую еду в гастрономы сети «Михайловский». Утверждается, что продукция могла испортиться из-за неправильного хранения.

Всего в медицинские учреждения обратились 14 человек с острой кишечной инфекцией, среди них четверо детей. Одна из госпитализированных женщин скончалась. Состояние остальных врачи оценивали как контролируемое.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Директор «Михайловского» и «Нашей кухни» Михаил Дербасов заявил, что сообщения об отравлении поступили вскоре после того, как магазин выиграл суд у городской администрации. «Они пытались снести здание, и после этого началась эта ерунда. Сейчас моих сотрудников везут на допрос в СК — будем разбираться»,— сказал он.