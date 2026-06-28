В Херсонской области при атаке БПЛА сгорели 14 школьных автобусов

В Херсонской области 14 школьных автобусов были уничтожены при ночной атаке беспилотников ВСУ на автобусный парк. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

По словам губернатора, выгоревшие автобусы представляли собой гражданскую технику, которая должна была развозить детей на занятия, а жителей муниципалитетов — по регулярным маршрутам.

По сведениям главы Скадовского муниципального округа Александра Дудки, всего сгорели около 40 автобусов. Они обслуживали Скадовский, Голопристанский и Алешкинский округа. По словам господина Дудки, атаку осуществили с помощью дронов с зажигательной смесью.

Сегодня Минобороны отчиталось, что силы ПВО России сбили за ночь 213 БПЛА украинских ВС над 13 регионами страны, а также Азовским и Черным морями.