В России за ночь сбили 213 БПЛА

За ночь — с 20:00 мск субботы до 7:00 мск воскресенья — дежурные средства ПВО сбили 213 украинских беспилотников, заявила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве сообщили, что беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, московского региона, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

В Славянске-на-Кубани загорелся НПЗ из-за падения обломков беспилотника, а также погиб один человек, сообщали власти Краснодарского края. Обломки БПЛА упали и в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, были повреждены несколько частных домов, пострадал один человек.

Силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников в нескольких городах и районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Рядом с Москвой за вечер и ночью сбили четыре беспилотника, сообщал мэр Сергей Собянин. О последствиях он не сообщал.