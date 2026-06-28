Один человек погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области один человек погиб, и еще один получил ранения при ударах беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

Мирный житель погиб в Шебекинском округе, уточнил глава Белгородской области. Пострадал один человек в Ракитянском округе. Он продолжает лечение амбулаторно.

Всего, по информации господина Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию области 64 раза, включая четыре обстрела с применением артиллерии. Средства ПВО ликвидировали 102 беспилотника.

Сегодня Минобороны отчитывалось, что силы ПВО России сбили за ночь 213 БПЛА украинских ВС над 13 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями.